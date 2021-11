Colle del Sole, i cittadini scrivono alla Commissione Europea: “Rocca Cencia deve chiudere”

“Abbiamo scritto alla Commissione Europea per chiedere una verifica del polo impiantistico di Rocca Cencia, da 55 anni questo territorio lotta per respirare”. Il grido d’allarme arriva da Colle del Sole, uno dei quartieri più vicini a Rocca Cencia, dove sono ubicati gli impianti Ama per il trattamento dei rifiuti. Nei mesi scorsi, gli abitanti – già in prima linea da tempo per difendere il diritto alla salute – hanno costituito un comitato per fare rete con le altre realtà territoriali.

Da tempo, gli abitanti del quadrante Est di Roma lottano per ottenere il superamento del Tmb, tante le battaglie per contrastare i miasmi ma oltre qualche promessa in campagna elettorale, il territorio non ha ottenuto nessun vantaggio: sul tavolo c’è per ora un progetto di revamping. Lo scorso luglio, i residenti hanno protestato in pigiama davanti gli impianti di Rocca Cencia per dire “Non si dorme per la puzza”. Qualche giorno più tardi, dall’azienda Ama la risposta: “Nessun pericolo per la salute”.

Con la costituzione del comitato di quartiere, gli abitanti di Colle del Sole hanno una voce più forte sul territorio: “Ci stiamo coordinando con tutti gli altri comitati e le associazioni del sesto municipio per avviare azioni e proteste affinché il polo impiantistico venga chiuso. I miasmi si diffondono notte e giorno, non ne possiamo più” hanno spiegato Alessandro e Antonio dal comitato. Nei giorni scorsi, i cittadini hanno incontrato anche Nicola Franco, il neo eletto presidente del municipio che a margine dell’assemblea ha scritto al sindaco Gualtieri e al presidente Zingaretti per chiedere un incontro urgente su Rocca Cencia.