Colle degli Abeti, la protesta dei residenti: "No discariche, chiediamo bonifiche immediate"

Gli abitanti del quartiere scrivono alle istituzioni anche per il posizionamento di new jersey utili a impedire l'accesso agli 'zozzoni'

"No discariche". Questa la scritta che campeggia su alcuni striscioni apposti nelle aree di Colle degli Abeti. I cittadini, attraverso il Comitato Ambiente e Tutela chiedono la bonifica dei luoghi e il posizionamento di new jersey per impedire che incivili possano scaricare rifiuti. "In questi cinque anni l'amministrazione ha messo a dura prova anche i suoi fedelissimi sostenitori che attendono un riscatto con le bonifiche e con l'acquisizione al patrimonio comunale di tutte le strade del quartiere Colle degli Abeti. A nulla solo valse le segnalazioni di questo Comitato" ha commnetato Fabrizio Puccinelli, presidente del CATT - Comitato Ambiente Tutela e Territorio.

Dagli pneumatici ai rifiuti ingombranti di vario genere. Aumentano le discariche abusive nel quartiere Colle degli Abeti, periferia est del sesto municipio. Tra le zone più colpite, via Antonio Castagnaro angolo via Alfredo Fiorini con un accesso che conduce mediante una strada sterrata al Fosso del Benzone luogo in cui vengono abbandonati abusivamente i rifiuti. E ancora via Antonio Castagnaro, angolo viale Don Giuseppe Puglisi, area adiacente ad una scuola "in cui è prevista la realizzazione dell’interasse di quartiere - hanno spiegato dal comitato - zona interessata fortemente da cumuli di rifiuti, di cui alcuni speciali e da insediamenti abusivi, già ampiamente segnalati". Altre discariche in via Padre Felice Maria Cappello, via Traglia. E ancora via delle Cerquete anche in corrispondenza di via Madre Teresa Napoli.

"Le ultime bonifiche eseguite nel quartiere Colle degli Abeti risalgono a troppi anni fa, diversi rifiuti sono stati dati alle fiamme ed alcuni ormai si confondono con la vegetazione - ha concluso Puccinelli - ma non passa giorno in cui questo Comitato non riceve dai residenti del quartiere nuove segnalazioni di rifiuti abbandonati sempre nei soliti luoghi i quali da tempo si richiedono le bonifiche".