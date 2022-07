A Lunghezza scendono in campo (ancora) i cittadini per sfalciare la giungla intorno alla scuola mai aperta

Un gruppo di abitanti si è rimboccato le maniche e rastrelli e trattori ha sfalciato e messo in sicurezza l’area verde – diventata ormai una giungla – intorno alla scuola mai aperta di via Cesare Saldini. I protagonisti sono parte del nuovo comitato di quartiere, presieduto da Stefano D’Amata. A Roma Today hanno detto: “Siamo stanchi non solo di non poter beneficiare dei servizi essenziali, di cui ciascun cittadino ha diritto, ma di dover constatare l'immobilismo delle istituzioni troppo impegnate a capire a quale soggetto spetterebbe l'onere di attivarsi”.

Non è la prima che a tagliare l’erba di via Saldini ci pensano i cittadini. Lo hanno già fatto in passato mentre aspettano che da questi parti si compia il miracolo: che la scuola, finita di costruire dieci anni fa, possa essere aperta e fruibile. Tanti i sopralluoghi in questi anni, flash mob, rimostranze ma ad oggi il quartiere è ancora sprovvisto del presidio scolastico e lo spazio sprofonda sempre di più nel degrado. A febbraio scorso, alla scuola Monte Michelangelo un sopralluogo della commissione lavori pubblici del Campidoglio. Già perché per aprire la scuola, costruita all’interno di un piano particolareggiato, mancano l’accesso all’istituto e l’impianto fognario. Stando a quanto risulta a Roma Today, ci sarebbero i pareri necessari -in ambito di mobilità – per costruire l’accesso alla scuola. Si tratterebbe, dunque, di un primo passo per arrivare poi all’allaccio dei servizi e, infine, all’apertura della scuola.

“Ancora una volta, la cittadinanza si sostituisce alle istituzioni troppo impegnate a cercare un responsabile di questo degrado. Chiediamo che la commissione urbanistica, gli assessori con delega alla scuola di Roma Capitale e del Municipio VI, si adoperino incessantemente per restituire dignità ad un territorio troppo spesso abbandonato. Chiediamo servizi, e auspichiamo l'apertura della scuola al più presto”. A comunicare gli aggiornamenti dell’iter burocratico è Flavio Mancini, consigliere Pd al Municipio VI: “A seguito dell’ultimo sopralluogo, si sono svolti due tavoli tecnici, si sono affrontate le criticità e fatto passi in avanti. È un’opera fondamentale per questo quadrante, si va avanti decisi”.