Terra dei fuochi, i lavori per la bonifica sono realtà e termineranno nell'estate 2024

Una cerimonia simbolica attesa da decenni dagli abitanti del quartiere. I lavori veri e propri cominceranno lunedì 5 febbraio ma, in ogni caso, si può considerare avviata la fase finale di bonifica dell’ex discarica di Lunghezza nella “terra dei fuochi” di Roma Est. Prima l’area verrà messa in sicurezza e, poi, si procederà alla completa decontaminazione.

30 anni per la bonifica

Era il 1994 quando gli operai che lavoravano alla realizzazione della TAV Roma-Napoli trovarono centinaia e centinaia di bidoni di rifiuti tossici. Una discarica abusiva pericolosissima della cui iniziale bonifica si è occupato il Consorzio Iricav Uno. Nel 2015 l’area è stata ceduta, gratuitamente, a Roma Capitale che avrebbe dovuto anche completare la bonifica dei luoghi. Cosa che, evidentemente, non è stata fatta tanto che, nel 2020, la Regione Lazio è subentrata d’imperio al posto del Campidoglio per risolvere la questione. A giugno del 2022, il materiale che non era stato ancora portato via ha preso fuoco, rendendo così la situazione ancor più emergenziale. Della bonifica, intanto, neanche l’ombra.

I lavori di bonifica

I lavori di bonifica partiranno proprio da quei materiali residui bruciati e che avevano distrutto i teli stesi sulla buca dell’ex discarica. I rifiuti verranno trattati, ricoperti, messi in sicurezza per poi essere portati via definitivamente entro luglio 2024, non prima di aver accertato eventuali contaminazioni dei terreni. Solo dopo la discarica verrà ricoperta una volta per tutte. Lì vicino, infatti, è prevista la realizzazione di un teatro da 600 posti, una palestra, un centro anziani e un’area verde attrezzata. Tutte opere che devono però attendere la messa in sicurezza di quei luoghi.

Alla cerimonia era presente anche l’assessore regionale ai rifiuti, Fabrizio Ghera: “La bonifica di questa discarica rientra in un piano più ampio, finanziato dalla Regione per 3 milioni di euro” ha detto. Con lui c’era anche il presidente del VI Municipio delle Torri, Nicola Franco: “Una giornata importante per tutti i cittadini della zona, ai quali vogliamo restituire un senso di giustizia che avevano perduto. Tutto questo è stato possibile grazie al grande lavoro di chi non si è mai arreso, al Comitato Discarica, i vari comitati di quartiere che si sono susseguiti, i cittadini e in particolare l’assessore regionali ai rifiuti Fabrizio Ghera – ha sottolineato anche Franco - che, appena insediatosi, ha dato ascolto e risposte immediate a questo territorio, consentendo oggi di dare il via all’inizio dei lavori”.