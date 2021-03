Castelverde: oltre cento famiglie senza fibra ai tempi dello smart working

Gli abitanti di via Montepagano attendono che la centralina installata nei mesi scorsi venga messa in funzione

È tempo di didattica a distanza e di smart working ma non per tutti alle stesse condizioni. In via Montepagano, a Castelverde, oltre cento famiglie sono costrette a fare i conti con una copertura non sufficiente di rete internet. “A marzo dello scorso anno, l’azienda Flash Fiber ha montato una centralina che avrebbe dovuto servire la zona con la fibra ottica ma ad oggi non è mai stata attivata” hanno spiegato i residenti della strada al nostro giornale.

“In questo periodo tutti siamo a casa e utilizziamo la rete internet per lavorare e per studiare – ha spiegato Vasco, un residente della via al nostro giornale – Ma non abbiamo gli strumenti adatti in quanto la linea è fortemente disturbata, non c’è abbastanza copertura”.

Nonostante gli abitanti di via Montepagano abbiano contratti con gestori diversi, i disagi sono gli stessi da un capo all’altro della strada: “Tra lezioni on line e lavoro da casa, diventa difficile con la copertura a disposizione portare a termine tutto” hanno aggiunto da Castelverde. A supporto degli abitanti dei due residence anche Fabio Giustini, coordinamento Lega Municipio VI che da giorni è in contatto con i residenti per trovare una soluzione.