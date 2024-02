Furti in casa e nei negozi, i cittadini di Castelverde esasperati: “Peggio di Tor Bella Monaca”

Una richiesta d’aiuto inviata a tutti, dal ministro dell’interno fino ad arrivare alla polizia locale. Sindaco, assessori e forze dell’ordine: il Comitato di quartiere Castelverde non ha voluto dimenticare nessuno nell’accorata lettera con la quale si chiede maggiore sicurezza sul territorio. “Si parla tanto di Tor Bella Monaca ma qui è peggio” dice, a RomaToday, il presidente del comitato, Daniele Salustri. L’obiettivo è chiedere di costruire una nuova caserma dei carabinieri sul territorio “come era stato deciso molti anni fa”.

Insicurezza a Castelverde

Il quadro dipinto dal comitato è agghiacciante. Del resto, ci sono anche i fatti di cronaca che testimoniano quante difficoltà vivano i residenti di Castelverde, nel VI Municipio. Il grido d’allarme non è una critica nei confronti delle forze dell’ordine, che “cercano di coprire il versante con il poco personale a disposizione” anche “nell’estrema periferie del quadrante est della Capitale”.

In questi ultimi mesi, si legge nella lettera, si sono verificati atti di criminalità di vario genere: “scuole distrutte, rapine, arresti per droga”. I cittadini sono “nel panico” e segnalano “insofferenza e senso di incertezza”. Ci sono anche i commercianti, “bersaglio dei rapinatori.

Caserma più vicina

Attualmente, chi volesse fare una denuncia dai carabinieri “deve recarsi a San Vittorino, luogo sperduto ai confini del nostro territorio”. La nuova caserma dei carabinieri dovrebbe sorgere, invece, su via Prenestina Polense “Residence parco la Borghesiana” è troppo distante da Castelverde. Così la proposta di utilizzare la “residenza Castelverde”, su via Bolognano. Lì sorge un edificio utilizzato per feste e matrimoni. “Parte di quel fabbricato è stato sequestrato alla criminalità organizzata – riprende Silvestri – sarebbe perfetto per un nuovo commissariato o almeno che venga preso in considerazione”.

Proposte

Sono diverse le proposte avanzate. Dall’utilizzo di un’applicazione ad hoc per i residenti e commercianti della zona per segnalare eventuali illeciti fino alla calendarizzazione di un “tavolo della sicurezza” al quale dovranno sedersi istituzioni, forze dell’ordine, cittadini e associazioni. Chiesti anche impianti di videosorveglianza lungo via di Massa San Giuliano e un’intensificazione dei passaggi delle forze dell’ordine. Intanto, i volotnari del comitato stanno coinvolgendo anche altre realtà della zona per organizzare una manifestazione di piazza: "La misura è colma, su questo daremo battaglia senza mollare" ha assicurato Silvestri.