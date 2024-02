Castelverde, avviata la raccolta firme per far diventare realtà la prima smart city d'Europa

Sembrava che l’iter stesse procedendo spedito. Il progetto era stato esaminato e a febbraio 2023 doveva addirittura partire la conferenza dei servizi decisoria. Peccato che nulla si è più mosso, neanche quando è emersa la possibilità di realizzare un nuovo commissariato di polizia. Ora i promotori “Certosa Inclusiva”, la smart city di Castelverde, hanno deciso di tentare anche la strada della raccolta firme.

Cosa è la Certosa Inclusiva

Siamo a Castelverde, nel VI municipio di Roma. Antonio Palladino, presidente dell’aps “Generazione e Futuro”, ha realizzato, ormai da anni, un progetto da 80 milioni di euro interamente finanziato da privati per realizzare una cittadella a misura di disabile e non solo, recuperando dei casali oggi abbandonati e ricettacolo di degrado e criminalità.

Dopo il progetto di fattibilità presentato nel 2019, nel 2021 si era chiusa una prima conferenza dei servizi con parere positivo. Mancava, quindi, solo la conferenza decisoria per procedere: peccato che, da allora, sia rimasto tutto fermo. Rischia di sfumare la realizzazione di un’opera di 200 mila quadrati totali, con quattro casali da mille e 400 metri quadri complessivi che verrebbero rigenerati. Nel progetto si prevede la realizzazione di 38 mila 400 metri quadrati di nuove strutture oltre ad un parco sportivo attrezzato, orti urbani, spazi per l’agricoltura. Nel progetto c’è anche il social housing e alloggi per gli universitari. Il tutto pensato utilizzando le più moderne tecniche di edilizia green e a costo “zero” per il Comune di Roma.

La raccolta firme

Il presidente di Generazione Futuro, Antonio Palladino, ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere “al sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, e all'assessore all'urbanistica, Maurizio Veloccia, la volontà necessaria per trasformare questa Visione in realtà. La creazione della prima smart city inclusiva a Roma sarà un passo significativo verso una società più giusta ed equa”. Ad oggi la raccolta firme online sta per toccare la quota delle 300 sottoscrizioni. Un’iniziativa che, probabilmente, non sposterà molto ma che serve, quanto meno, per tornare ad occuparsi di un progetto innovativo e che rigenererebbe una zona dimenticata come quella di Castelverde B4.