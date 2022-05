A Castelverde B4 nasce la prima ‘smart city’ inclusiva d’Europa

Residenze, un polo didattico e uno sportivo, un centro medico polifunzionale, un teatro. Il progetto definitivo della prima ‘smart city’ inclusiva d’Europa è pronto e sarà presentato nei prossimi giorni. La sua realizzazione avverrà nella zona dei casali, in via delle Cerquete a Castelverde B4. “Abbiamo chiesto la possibilità di avere l’affidamento dei casali così da poter procedere con le operazioni di bonifica preliminari alla costruzione della certosa inclusiva” ha commentato ai nostri taccuini Andrea Palladino, presidente dell’associazione ‘Generazione e futuro’, promotrice dell’iniziativa.

Il progetto, presentato già nel marzo del 2019 all’interno dell’aula consiliare di viale Cambellotti – Municipio Roma VI delle Torri – ha subìto, quello stesso anno, una battuta d’arresto: per l’amministrazione Raggi l’ter seguito dai promotori non sarebbe stato corretto a causa di una questione di competenze. Nella lettera di risposta della sindaca si leggeva (tra le altre cose): “alcune aree individuate sono fuori dal perimetro del piano di zona" e ancora "l'obbligo è di mantenere in buono stato di manutenzione il bene e non di trasformarlo". A distanza di tre anni, il progetto definitivo è stato approvato e, non appena saranno definiti gli ultimi step burocratici, potrà essere presentato alla cittadinanza.

La sua costruzione avverrà all’interno dei casali un tempo proprietà di un’azienda agricola, oggi abbandonati e diventati ricettacolo di rifiuti, vere discariche a cielo aperto. Per realizzare l’opera è prevista una spesa di circa 72milioni di euro, una cifra raggiunta grazie a finanziatori, donatori e famiglie interessare al tema dell’inclusione e del ‘dopo di noi’.

Tra gli obiettivi del progetto, anche la riqualificazione dell'area circostante e l'interazione con il quartiere e i territori limitrofi: i servizi erogati dalla 'certosa inclusiva', infatti, potranno essere fruiti liberamente dai residenti della zona. Il progetto sarà presentato domenica 15 maggio durante l'evento promosso dal comitato Ambiente e Tutela del Territorio dal titolo 'Insieme per Colle degli Abeti'.