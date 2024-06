Castelverde, via di Massa San Giuliano è più sicura: terminati gli attraversamenti pedonali

Una strada pericolosa, spesso teatro di incidenti. Via di Massa San Giuliano, a Castelverde nel VI municipio, è ora più sicura per i pedoni. Sono stati infatti realizzati gli attraversamenti in prossimità del liceo Amaldi. Un intervento che arriva dopo l’inaugurazione, avvenuta a settembre 2023, degli attraversamenti e marciapiedi all’altezza dell’area di via Pedicciano e dell’Istituto comprensivo Castelverde.

Via Massa San Giuliano pericolosa

Comitati e cittadini di zona da tempo chiedevano una messa in sicurezza di via di Massa San Giuliano. Una protesta divenuta più veemente a marzo del 2021 quando un bambino di 11 anni era stato investito da un pirata della strada mentre attraversava. pochi giorni prima, i volontari del Comitato Castelverde aveva svolto un sopralluogo con l’allora consigliere capitolina, Svetlana Celli, per fare il punto sulla realizzazione degli attraversamenti e trovare un modo per prevenire gli incidenti. Uno strumento che serve a mettere in sicurezza i pedoni e a idurre la velocità delle automobili.

Attraversamento pedonale per il Liceo Amaldi

Il nuovo attraversamento è stato realizzato all’altezza del liceo Amaldi. Un’opera che permetterà “ai nostri ragazzi e ragazze di raggiungere la scuola in sicurezza” ha scritto, in una nota, l’assessora all’Edilizia scolastica delle Torri, Chiara Del Guerra. “È stato un lungo percorso, rallentato da varie vicissitudini tra le quali lo spostamento delle caditoie e l'istituzione da parte dei vigili di questi nuovi attraversamenti. Ciò che ci premeva era raggiungere l'obiettivo ed è stato fatto”. Del Guerra ha ringraziato la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli “che chiese fondi in bilancio”, il presidente Nicola Franco, Giovanni Raiola, e il consigliere Antonio Muzzone.

“In un’assemblea con il Comitato di quartiere Castelverde di Roma, presieduto al tempo da Simone Casaccia ci era stata fatta una richiesta precisa: mettere in sicurezza via di Massa San Giuliano visti i tanti incidenti che si verificavano – ha scritto il consigliere del Pd, Flavio Mancini - insieme a Svetlana Celli abbiamo inserito nel bilancio di Roma capitale fondi che hanno permesso la realizzazione di più attraversamenti, tutti in prossimità delle scuole. Soddisfazione per aver realizzato l’ultimo, quello in prossimità del liceo Edoardo Amaldi. Ringraziamo i tecnici del municipio per il lavoro svolto e i cittadini che ci hanno accompagnato fino ad oggi”.