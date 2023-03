Taglio del nastro a Castelverde: inaugurata la quarta casa dell’acqua del municipio

Taglio del nastro a Castelverde, nella mattina di mercoledì, dove in via Pedicciano è stata inaugurato una nuova casa dell’acqua. Con questa installazione diventano quattro le strutture che erogano acqua potabile sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri. A esprimere soddisfazione è il consigliere municipale – promotore dell’iniziativa – Emanuele Giuliani. “Un simbolo e un luogo di ritrovo importante” ha detto Giuliani. Durante l’evento anche la distribuzione di borracce per ridurre il consumo della plastica.

Il nasone tecnologico è arrivato anche a Castelverde. Era il 2016 quando, in via della Tenuta di Torrenova, è stata installata la prima casa dell’acqua al Municipio Roma VI delle Torri, periferia est della capitale. L’iniziativa, promossa anche all’epoca dal consigliere municipale Giuliani, è rimasta unica per molto tempo. Un caso isolato fino al giugno del 2022 quando è stata inaugurata la casa dell’acqua in largo Monreale, a Borghesiana. A febbraio scorso, in via Pedicciano, sono stati avviati i lavori per la nuova installazione inauguarata nella mattina di mercoledì. Dopo il taglio del nastro a Castelverde, la prossima installazione avverrà nel quartiere Torre Angela, ancora Municipio VI.

La casetta dell’acqua di Castelverde, come quelle presenti negli altri quartieri della città, eroga acqua naturale e frizzante. Ha, inoltre, gli accessi per collegare i cavetti usb. “Non è solo un momento di socialità ma anche un’occasione di risparmio considerato che viviamo nel municipio più povero della capitale – ha spiegato Giuliani – abbiamo consegnato borracce per contribuire all’eliminazione della plastica”. Ha poi concluso: “Voglio ringraziare Acea Ato2, e i responsabili del progetto Gloria Moretti e Alessandro Vennarecci”.