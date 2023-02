'Chiudete Rocca Cencia', la protesta di Roma est diventa un carro di carnevale

Da un lato la lotta per ottenere il superamento del Tmb di Rocca Cencia, dall’altro la battaglia per la riapertura del sito archeologico Gabii. Il Carnevale a Roma est porta i colori del coraggio e della determinazione degli abitanti dei quartieri di periferia. Due carri per non spegnere il faro sulle problematiche della zona. “Abbiamo sfilato insieme ai bambini per ricordare le battaglie che abbiamo fatto tutti insieme per questo territorio” hanno detto dal comitato di quartiere Colle del Sole.

“Chiudete Rocca Cencia”

‘Chiudete Rocca Cencia’. Il grido d’aiuto è arrivato forte e chiaro anche in occasione del Carnevale. Il comitato di quartiere Colle del Sole non ha voluto dimenticare la battaglia del territorio per il superamento del Tmb (Trattamento meccanico biologico), anche alla luce della recente sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale che boccia i cittadini sul ricorso presentato in merito al revamping e – di fatto – da’ il via libera all’ammodernamento degli impianti per il trattamento dei rifiuti. Da anni, gli abitanti del versante scendono in strada tra manifestazioni e proteste per rivendicare il diritto alla salute.

Un camion bianco con la scritta rossa e un finto operatore Ama, sacchi di spazzatura e maschere antigas per rappresentare l’impianto di Rocca Cencia. Sul carro anche il manifesto “Da oltre cinquant’anni i residenti del quadrante est di Roma chiedono di essere liberati dall’incubo costituito dagli impianti di trattamento dei rifiuti di Rocca Cencia”.

“Aprite Gabii”

Nella trasformazione allegorica ha trovato spazio anche l’antica città di Gabii. I cittadini, durante la sfilata tra le strade di Colle del Sole che si è svolta nel pomeriggio di domenica, hanno voluto ricordare la rievocazione storica andata in scena a dicembre. I comitati di quartiere, in quella occasione, avevano organizzato – con il patrocinio del Municipio VI e la collaborazione della Soprintendenza – una giornata di apertura straordinaria tra visite guidate e momenti di folklore per accendere la luce sulla necessità di riaprire il sito archeologico.