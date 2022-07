Quando il capolinea dei bus è sotto le finestre e i residenti non vivono più

"Non viviamo più. Abbiamo gli autobus sotto le finestre notte e giorno. Stiamo impazzendo". Il grido di disperazione arriva dalla periferia est di Roma, da via Gallesi, nel quartiere Lunghezzina. Da decenni, i residenti della strada sono costretti a fare i conti con il capolinea del bus 040 in una strada stretta, a senso unico, difficile da percorrere anche per i mezzi di soccorso in emergenza. Ne chiedono a gran voce la dislocazione in largo Fadda, un posto vicino e più idoneo, come del resto era stato promesso loro nel 2015 ma quel progetto è rimasto fermo al palo.

Sette anni fa, dopo una petizione con centinaia di firme portata in Municipio VI dai residenti, è stato avviato l'iter per il trasferimento provvisorio del capolinea da via Gallesi a largo Fadda. "Per quello definitivo – spiegavano all'epoca dalla commissione e dall'assessorato di viale Cambellotti – sono necessarie delle opere ma occorrono risorse". E così, a parte una breve parentesi in cui il capolinea è stato effettivamente 'trasferito' per lavori stradali su via Gallesi, tutto è tornato come prima tra rabbia e disperazione. "Non possiamo aprire le finestre neanche d'estate, non possiamo stare in balcone perché respiriamo i fumi degli scarichi di bus – hanno detto i residenti di via Gallesi a Roma Today – La strada è stretta e inappropriata, impossibile da percorrere per i mezzi di soccorso".

Non solo, spesso gli automobilisti – davanti alla via occupata dai bus – fanno retromarcia su una strada, come detto, a senso unico. Il capolinea di via Gallesi è stato costruito prima che la zona si sviluppasse da un punto di vista urbanistico. "Non è più possibile che il capolinea resti qua". Abbiamo chiesto informazioni alla commissione mobilità e trasporti del Comune di Roma, deputata insieme a Roma Mobilità e Atac alla verifica: "Ci attiveremo immediatamente per un sopralluogo in via Gallesi" ha detto Giovanni Zannola, consigliere comunale e presidente di commissione.