Castelverde: auto in fiamme, i cittadini chiedono sicurezza

Un’auto è andata a fuoco avvolgendo nelle fiamme anche l’altro veicolo parcheggiato poco distante. È successo nella tarda mattina di giovedì, in via Massa San Giuliano a Castelverde, periferia est del Municipio VI. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno scongiurato altri incendi, considerata la vicinanza delle due auto ai cassonetti dei rifiuti. Gli abitanti del quartiere – da tempo – chiedono un presidio delle forze dell’ordine per avere una maggiore sicurezza in quartiere.

“Un presidio sul territorio avrebbe garantito un intervento più tempestivo da parte delle forze dell’ordine soprattutto perché subito dopo lo scoppio si sono verificate piccole esplosioni dai rottami, pericolose per chi si avvicinava” ha spiegato Simone Casaccia del comitato di quartiere Castelverde. I presidi più vicini a Castelverde sono il commissariato Casilino e i carabinieri di San Vittorino. Eppure a Castelverde c’è una struttura adibita a diventare caserma.

Abbiamo raggiunto Nicola Franco, presidente del Municipio VI che ha spiegato: “Recentemente ho incontrato il Prefetto per chiedere supporto per la conclusione dell’iter amministrativo-burocratico sull’immobile destinato a diventare un commissariato in quartiere”. Ha aggiunto: “Il proprietario dell’immobile ha consegnato i documenti, sarà l’amministrazione della Polizia di Stato a nominare un responsabile dei lavori e poi si procederà con la ristrutturazione”.