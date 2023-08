L'auto abbandonata e l'incolpevole autofficina: storia di burocrazia e incuria della Capitale

Se si vede un’automobile semi distrutta parcheggiata (male) nei pressi di un’autofficina è quasi naturale pensare che stia attendendo le cure dei meccanici. Non solo. Visto che è stata lasciata sul ciglio della strada, è lecito anche andare a lamentarsi con la direzione ed i titolari per chiedere loro di spostare il mezzo. Peccato (o per fortuna) che in questo caso il centro assistenza auto Malvaso, su via Fosso dell’Osa 571, non c’entri assolutamente nulla. Quel mezzo, una Fiat 500 rossa posta sotto sequestro ed abbandonato in una via limitrofa, non è presa in carico dall’officina che, dopo numerose proteste, è stata costretta a mettere “nero su bianco” la situazione.

La macchina non è la nostra

La vettura, posta nella via adiacente all’officina su via Macchiagodena altezza civico 4, non si sa, in realtà, di chi possa essere. E visto che si trova lì da circa due mesi, i proprietari dell’attività hanno deciso di posizionare, all’interno dell’auto, dei cartelli per far sapere a tutti che loro, con quel mezzo ormai vandalizzato ed abbandonato, non c’entrano nulla, anzi. Come sottolineano, hanno fatto anche numero segnalazioni per fare in modo che possa essere rimosso. L’iter che però bisogna seguire per rimuovere veicoli in queste situazioni è lungo e tortuoso, caratterizzato da uno burocrazia che lascia senza fiato.

Automobile pericolosa

Nel corso dei mesi di abbandono, inoltre, l’automobile è stata vandalizzata di continuo. Una situazione che, ad oggi, rappresenta anche un certo pericolo per i passanti tanto che l’autofficina, tramite la propria pagina Facebook, ha avvertito di prestare la massima attenzione perché ha “la carrozzeria tagliente e i vetri rotti”.

Fermo amministrativo

Contattati da Romatoday, i titolari dell’autofficina hanno ricostruito quanto accaduto. “Due mesi fa ci telefona qualcuno che non conosciamo per chiederci di tenergli la macchina dentro l’officina anche se già aveva il fermo amministrativo. Noi, ovviamente, abbiamo rifiutato” affermano i titolari che già ad inizio agosto, tramite i social, avevano avvisato clienti e residenti della situazione. “Per noi è una pessima pubblicità – spiegano ancora – la gente pensa che stiamo nascondendo qualcosa quando, in realtà, non c’entriamo niente. Decine di volte ci è stato chiesto di rimuoverla ma non la possiamo ovviamente toccare”.

Segnalazioni e promesse

L’autofficina ha segnalato più volte la situazione tanto che, ad inizio agosto, sembrava che qualcosa si fosse mosso. All’ennesimo post su facebook per ricordare che quell’automobile non è in riparazione, è intervenuto Giuseppe Ferone, capogruppo della Lega in VI Municipio, spiegando che “è stata fatta segnalazione già nel mese di luglio. Si sta lavorando di conseguenza. Grazie alla collaborazione del sottoscritto, della consigliera Maria Leccese che ringrazio”. Segnalazione confermata anche dalla consigliera Maria Leccese. Ad oggi, però, l’automobile è ancora lì e, per l’ennesima volta, l’officina Malvaso ha dovuto ribadire che la loro attività, con la Fiat rossa, non c’entra proprio nulla.