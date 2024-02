Videosorveglianza e la via Francigena, la nuova vita dell'area archeologica di Gabii

Non solo la via Francigena. L’area archeologica di Gabii-Castiglione, nel VI municipio delle Torri, verrà valorizzata e messa in sicurezza. È quanto stabilisce l’accordo di collaborazione sottoscritto tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Soprintendenza speciale archeologica capitolina, grazie al quale verranno installati impianti di video sorveglianza e mezzi antintrusione. L’accordo prevede anche la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione lungo la strada provinciale e l’istallazione di un ufficio informazioni e servizi igienici.

L’area di Gabii

L’area di Gabii si trova a circa 20 chilometri a est di Roma, al XII miglio della via Prenestina antica. Sorge sul ciglio meridionale di un cratere vulcanico che, come riporta la Soprintendenza speciale di Roma, è “occupato sino alla fine del XIX secolo da un lago noto come "lacus Buranus" o "lacus Sanctae Praxedis", o ancora come lago di Castiglione”. Un lago che, intorno al 1890, è stato svuotato per sfruttare i terreni agricoli vicini. L’area è, a tutti gli effetti, uno dei più importanti siti archeologici di Roma e del VI municipio.

La via Francigena

L’accordo tra l’ex provincia e la Soprintendenza arriva poco dopo l’istituzione ufficiale del tratto di percorso della via Francigena del Sud, che dall' altezza del Gra -Prenestina raggiungerà il sito archeologico di Gabii e poi San Vittorino. In questo modo, i turisti potranno scoprire le bellezze in un territorio del quale, troppo spesso, si parla solo in termini negativi.

“Abbiamo appena concluso un atto importante con la Soprintendenza Speciale di Roma, che ci consentirà mettere in sicurezza e di investire in questo sito archeologico prezioso per Roma e per tutto il territorio metropolitano. Sono particolarmente orgogliosa – ha dichiarato la Consigliera delegata al bilancio e patrimonio di Città metropolitana di Roma, Cristina Michetelli – di aver portato a termine questo impegno per il quale abbiamo rinvenuto in bilancio fondi accantonati e non spesi dall'Ente sin dal 2005 e sul quale c’è stato un lavoro di squadra corale, assieme ai nostri uffici, che ringrazio pubblicamente e che renderà fruibile quell'area anche dai cittadini romani”.

“Il lavoro di preservazione di questa area archeologica di pregio - ha sottolineato il presidente della commissione bilancio della Città metropolitana di Roma Mariano Angelucci - è una risposta non soltanto per gli abitanti del VI municipio, ma è a disposizione della collettività della Capitale e del territorio metropolitano. Il sito, che entra a pieno titolo negli itinerari turistici e culturali della nostra Capitale, implementato di nuovi servizi, sarà ancora più appetibile per i tour operator e per gli amanti dell’archeologia. Inoltre, per gli addetti ai lavori potrà essere occasione di studio”.