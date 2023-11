Al lago di Castiglione tornerà l'acqua

La battuta è facile, troppo. Se Mussolini si vantava di aver bonificato aree lacustri e paludi, il minisindaco del VI Municipio Nicola Franco, l’unico di centrodestra, le vuole ricreare. Le Torri hanno approvato una direttiva di Giunta con la quale chiederà al commissario di Governo per il Giubileo 2025 di inserire fra i progetti per l’apertura della Porta Santa la ricostituzione dell’area lacustre di Gabii-Castiglione.

L’area di Gabii

L’area di Gabii si trova a circa 20 chilometri a est di Roma, al XII miglio della via Prenestina antica. L’area archeologica, sorge sul ciglio meridionale di un cratere vulcanico che, come riporta la Sopritendenza speciale di Roma, è “occupato sino alla fine del XIX secolo da un lago noto come "lacus Buranus" o "lacus Sanctae Praxedis", o ancora come lago di Castiglione”. Un lago che, intorno al 1890, è stato svuotato per sfruttare i terreni agricoli vicini. L’area è, a tutti gli effetti, uno dei più importanti siti archeologici di Roma e del VI municipio.

Ricreare il lago di Castiglione

L’opera che si vuole portare a termine è enorme e costerebbe 7 milioni e 716 mila euro. Fondi, si legge nella delibera, già pronti grazie al Pnrr (5 milioni), al finanziamento di Città Metropolitana da un milione e 500 mila euro e il milione e 200 mila euro stanziato dal VI Municipio per la realizzazione della via Francigena. L’obiettivo è riportare l’acqua nel lago per poter ospitare un ecosistema non solo a beneficio dei semplici visitatori ma anche per il vicino dipartimento di biologia e orto botanico dell’università Tor Vergata.

“Il lago di Gabii-Castiglione è un elemento importante dello scenario futuro che vogliamo restituire alla città di Roma e al mondo – ha detto, in una nota, il presidente del VI Municipio, Nicola Franco - infatti, sono già in essere stanziamenti per la realizzazione della Via Francigena, comprendendo percorsi turistici che collegheranno il centro di Roma con Gabii; inoltre, nel progetto del Parco Lineare di Roma Est, fortemente voluto da associazioni e cittadini, è prevista una serie di collegamenti tra Porta Maggiore e Gabii che, dal canto suo, è già facilmente raggiungibile dalla fermata Metro C Finocchio e dall’uscita A24 Tivoli. Dalla fermata di Pantano, infine, è previsto un percorso naturalistico ciclopedonale tra Gabii e il Santuario di San Vittorino”.