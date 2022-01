Castelverde, al via i lavori: l'ampliamento della scuola inizia a diventare realtà

Prima gli scavi per i carotaggi, poi la conferenza dei servizi e l’inizio dei lavori per l’ampliamento della scuola di Castelverde. Siamo in via Città Sant’Angelo, a ridosso della via Prenestina, dove la carenza delle strutture scolastiche è da anni un nervo scoperto per i residenti del quartiere. L’arrivo delle pale meccaniche a Castelverde è stato accolto con entusiasmo soprattutto dal comitato: “Un progetto che abbiamo fortemente voluto” ha commentato Simone Casaccia, presidente del comitato di quartiere.

Sei aule più altri spazi accessori che saranno a disposizione dei giovani studenti. È questo parte del progetto di ampliamento della struttura, redatto su incarico del Municipio VI nel 2019 (all’epoca a guida Cinque Stelle). Da qualche giorno, in via Città Sant’Angelo attrezzi meccanici hanno avviato operazioni di carotaggio (prelievo di campioni di roccia), quando saranno terminati sarà la volta della conferenza dei servizi e poi dell’avvio dei lavori.

“Attualmente alcuni ragazzi frequentano gli spazi di una parrocchia di Ponte di Nona adibiti ad aula perché il quartiere ne è sprovvisto – ha concluso Casaccia – CI auguriamo che l’ampliamento della scuola sia solo l’inizio di un processo che possa consentire ai giovani di Castelverde di restare in quartiere, nel loro territorio, come è giusto che sia”.