Boxe, alla palestra di Torre Angela arriva una medaglia d’argento che vale oro

Anthony Elmoety è tornato a salire sul secondo gradino del podio. A distanza di un anno, il giovanissimo pugile della Roma Boxe Torre Angela, ha portata nella palestra popolare gestita dalla propria famiglia, un’ambita medaglia d’argento: quella dei Campionati europei.

L'argento agli europei

“C’è un campioncino di boxe, classe 2008, che sta crescendo molto bene a Roma. Dopo i risultati del 2022 – ha sottolineato l’assessore capitolino Andrea Catarci – lo scorso maggio si è imposto a Montesilvano, diventando campione italiano. A fine luglio è invece volato in Romania e con un percorso eccezionale ha raggiunto la finale. E’ stato sconfitto solo da un pugile armeno, con oltre 200 incontri alle spalle. La sua medaglia d’argento, quindi, vale quanto un oro”.

Una promessa della boxe romana

Anthony, che è allenato dal papà Alessandro nella palestra gestita da Roberta Viti, la mamma, si è imposto nella categoria dei 48kg juniors. Nel 2022 aveva ottenuto un analogo risultato che lo aveva portato a ricevere in Campidoglio un’altra medaglia: quella del “Natale di Roma”. In quell’occasione gli era stata consegnata dall’assessore allo sport Alessandro Onorato e dall’assessore alla partecipazione ed alla città dei 15 minuti Andrea Catarci.

Il ruolo delle palestre popolari

“Anthony è una speranza del pugilato romano, ed anche un simbolo importante di quanto possano fare, in un quartiere che vive tante difficoltà come Torre Angela, le palestre popolari. Lì, come al Tufello, a San Lorenzo, o alla Montagnola – ha sottolineato Catarci – diventano dei punti di riferimento per la crescita di ragazzi come lo stesso Anthony, ma anche di tanti giovani che vengono da storie di vita complicate”. Palestre che, oltre a sfornare campioni, insegnano i valori del rispetto, dell’impegno, della serietà, da sempre pilastri di una disciplina faticosa come quella del pugilato.

Il prossimo traguardo

Per quanto riguarda il giovane talento di Torre Angela, dopo il campionato italiano conseguito a Montesilvano e l’argento ottenuto a Plojesti, la città romena dove si sono svolti gli europei, è già il momento di pensare al successivo traguardo.“La prossima tappa – ha spiegato a Romatoday il papà Alessandro – sarà una novità: i campionati del mondo. Si svolgono ogni due anni ed Anthony non li ha ancora mai disputati”. Si svolgeranno a novembre, in Armenia. Torre Angela e la Capitale sanno già per chi fare il tifo.