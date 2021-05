Borghesiana: strada abbandonata al degrado tra rischio incendi e poca visibilità

Via Contessa Entellina è una delle strade principali di Borghesiana che collega due arterie importanti per la viabilità del quartiere: via di Borghesiana e via di Mezzoiuso. La carreggiata è divisa in due corsie da uno spartitraffico che, a causa della mancata manutenzione del verde, limita la visibilità degli automobilisti.



Da anni i residenti della strada, direttamente coinvolti dalla problematica e più in generale gli abitanti del quartiere Borghesiana, chiedono interventi risolutivi affinché la visibilità nel tratto di via Contessa Entellina venga ripristina. “I residenti da anni sono costretti ad imbattersi nella male gestione del Comune e del Municipio – ha commentato Alessio Rotondo, attivista del quartiere Borghesiana - Si ritrovano oggi a fare i conti con le mancate potature degli alberi che comportano la scarsa visibilità, specialmente per le auto in transito”.



Ha concluso: “Visti gli incidenti già avvenuti in quel luogo, la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. Cercheremo con ogni mezzo di capire come possiamo agire per sbloccare la situazione”. Raggiunta dalla nostra redazione, la commissione ambiente ha fatto sapere che la competenza dello spazio di via Contessa Entellina è di Acea ma che si occuperà di fare ulteriori verifiche.