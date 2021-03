Borghesiana: strada al buio da giorni, i residenti chiedono sicurezza

I lampioni sono spenti in un tratto di via lungo circa due chilometri

Via di Borghesiana, nell’omonimo quartiere della periferia est di Roma, è al buio da giorni. I lampioni presenti lungo la strada sono spenti, creando disagio agli abitanti. “Chiediamo sicurezza e il ripristino dell’illuminazione pubblica” ha detto Alessio Rotondo, attivista del quartiere e portavoce dei residenti di Borghesiana.

Il tratto in questione, al buio da giorni, è compreso tra il distributore di carburante Eni e l’incrocio di via Borghesiana con via Casilina. “Ho percorso la strada in sopralluogo, i lampioni fuori uso sono circa 50 in un tratto di strada lungo due chilometri” ha spiegato al nostro giornale Rotondo.

“E’ necessario ripristinare immediatamente la pubblica illuminazione perché ci sia un deterrente sulla via, ad oggi i cittadini che percorrono a piedi la via non hanno nessuna sicurezza” ha concluso. Abbiamo raggiunto Sergio Nicastro, assessore ai lavori pubblici del parlamentino di viale Cambellotti per chiedere quali interventi sono previsti sulla strada. Per fronteggiare i disagi l’assessorato segnalerà la problematica ad Areti.