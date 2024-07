Borghesiana, ragazzi salgono sul gazebo del parco di via Lentini e scatta l'indignazione dei residenti

Due ragazzi sono stati immortalati in piedi in cima ad un gazebo nel parco Yaron Salatino, su via Lentini a Borghesiana, nel VI municipio. L’area, in attesa di una riqualificazione da ormai da due anni, viene frequentata da tantissimi giovani. L’immagine, che ha fatto già il giro dei social, ha scatenato l’indignazione dei residenti del quartiere.

Il parco Yaron Salatino

Nel parco di via Lentini c’è un gazebo donato, anni fa, da un’associazione del territorio. In un certo senso, è l’unica struttura rimasta nell’area visto che i giochi, ormai vecchi, sono stati rimossi e mai più sostituiti. Anche per questo, a marzo del 2024, i genitori di Borghesiana hanno avviato una raccolta firme per chiederne la riqualificazione.

Ragazzi in piedi sul gazebo

Martedì 9 luglio due ragazzi, probabilmente minorenni, sono stati fotografati dopo essersi arrampicati in cime al gazebo mentre altri li guardavano dal basso. Non c’è solo il problema del danneggiamento della struttura. I giovani si sono messi in pericolo visto che il tetto poteva cedere in qualsiasi momento.

Verso la riqualificazione

Quanto accaduto è stato denunciato da Emanuele Licopodio, consigliere comunale del VI Municipio: “Noi ce la stiamo mettendo tutta ma così non si può andare avanti” ha detto il consigliere. Nel parco, infatti, è prevista la realizzazione di un campo polivalente. I fondi, che ci sono, sono stati reperiti con un mutuo. Manca, ancora, il progetto esecutivo per dare il via ai cantieri. Inoltre, nel piano triennale 2024-2026, sono previsti 98 mila euro per la riqualificazione del playground. Ma se questi sono i presupposti, dice in pratica Licopodio, restituire certi spazi ai cittadini diventa difficile: “Dobbiamo partire con i lavori dell’area ludica ma come facciamo se viene rotto tutto?”.

Indignazione social

Come detto, la foto ha fatto il giro dei social con decine di commenti di genitori e residenti. C’è chi chiede maggiori controlli e chi, invece, punta il dito contro le famiglie. "Non ho parole, ma i genitori di questi ragazzi dove sono? È possibile che non gli arrivi voce di quello che fanno i propri figli?" si chiede Katia. Amaro, invece, il commento di Guido: "Fatica sprecata. Alcune periferie non cambieranno mai, meglio lasciarle spoglie".