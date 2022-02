Torre Jacova: troppi incidenti all’incrocio con via della Lite, modifiche alla viabilità

Strada stretta e visibilità scarsa. Una combo che rende via della Lite, all’incrocio con via Ponte di Pantano, una zona ad alta densità di incidenti. L’ultimo nella mattina di lunedì. Nei giorni scorsi, anche un sopralluogo della commissione lavori pubblici per comprendere gli interventi necessari: “Con noi anche gli agenti della Polizia locale, la proposta è invertire lo stop lungo le strade” ha spiegato Giovanni Raiola (FdI) presidente della commissione lavori pubblici di viale Cambellotti.

Siamo a Torre Jacova, una delle zone più periferiche del Municipio VI: le case sorte in maniera abusiva sono state negli anni condonate ma il quartiere è ancora privo di servizi, come acqua potabile e fogne. Gli abitanti hanno fondato un’associazione “Sulla buona strada”: “Una sorta di ribellione all’assenza dei servizi e all’abbandono istituzionale” ha spiegato ai nostri taccuini Gilda, la presidente. Non lontano da via della Lite, è situato un altro incrocio, anche questo desta preoccupazione: è all’incrocio tra via Casale Santa Maria e via Casilina, nel quartiere Pantano.

“La soluzione per ridurre la pericolosità dell’incrocio in via della Lite è invertire gli stop – ha aggiunto Raiola – ho inviato richiesta all’assessora ai lavori pubblici del Municipio, poi procederemo all’installazione della segnaletica verticale e orizzontale”. Al sopralluogo anche il consigliere Emanuele Licopodio (Lega): “Abbiamo convocato la commissione sulle istanze che i cittadini che hanno presentato in questi anni”.