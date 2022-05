A Torre Jacova nasce il comitato di quartiere per la prima volta dopo trent'anni

A Torre Jacova-Pantano Borghese è nato il comitato di quartiere. Per la prima volta, ufficialmente, gli abitanti di una delle zone più periferiche della città costituiscono un gruppo pronto a dare battaglia. "Non abbiamo fogne e nemmeno illuminazione, vogliamo che le istituzioni ci ascoltino" ha detto a Roma Today Gabriele Aielli, coordinatore del neonato gruppo.

Prima di individuare gli interlocutori, gli attivisti di Torre Jacova-Pantano Borghese dovranno capire su quale territorio ricadono le loro case e a chi spetta realizzare le opere pubbliche. Già perché la zona di Torre Iacova e Pantano Borghese confina con comuni diversi: Monte Compatri, Monteporzio e Roma. L’area di quest'ultimo comune ricade all'interno del Municipio Roma VI delle Torri, a ridosso della via Casilina. Già nei mesi scorsi, in via della Lite, la commissione lavori pubblici di viale Cambellotti ha svolto un sopralluogo al fine di individuare una soluzione in quanto la strada si trova in prossimità di un incrocio che - troppo spesso - è teatro di incidenti. A chiedere maggiore sicurezza, in quella occasione, è stata l'associazione "Sulla buona strada". È anche con loro che il neonato comitato di quartiere porterà avanti le battaglia del territorio. Tra i fondatori del gruppo, oltre Aielli, anche Maurizio, Vincenzo, Maria Donata, Antonio, Dino, Maurizio M. eletti durante un’assemblea pubblica lo scorso 5 maggio.

Tante le battaglie da fare e le sfide da vincere nel prossimo futuro per gli abitanti di Torre Iacova e Pantano Borghese che rappresentano circa 450 famiglie. La zona, costruita da un consorzio a partire dal 2008, è sprovvista anche di strade e segnaletica. "Non è possibile che nel 2022 ci siano ancora zone della Capitale senza i servizi essenziali" ha commentato Aielli ai nostri taccuini, aggiungendo - Siamo completamente abbandonati, è ora di farci sentire dalle istituzioni. Oltretutto, da qualche tempo, la zona è bersaglio continuo di furti”. Fogne, acqua potabile e sicurezza: queste le prime richieste dalla periferia di Roma.