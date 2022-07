Rocca Cencia: i comitati avviano una raccolta fondi per sostenere il ricorso al TAR

I comitati e le associazioni di Roma Est continuano la loro battaglia contro il ‘revamping’ – ammodernamento – degli impianti del trattamento rifiuti di Rocca Cencia. Da anni manifestano la loro rabbia e il loro dissenso in ogni sede, sia istituzionale che in pubblica piazza portando in scena manifestazione e rimostranze.

A dicembre scorso, il coordinamento dei comitati (CAU) ha presentato un ricorso al Tar – Tribunale Amministrativo Regionale – che sta proseguendo nell’iter burocratico. Ma per andare avanti è necessario che le azioni legali vengano sostenute anche da un punto di vista economico. È per questa ragione che il coordinamento ha avviato una raccolta fondi, anche in occasione della rassegna estiva ‘Luce sulle Torri’ che dal primo luglio riempie le piazze di undici quartieri del municipio VI.

Dopo l’appuntamento a Giardinetti avvenuto nelle scorse settimane, gli attivisti del CAU porteranno i loro banchetti informativi al parco Collina della Pace, Finocchio, per l'appuntamento della rassegna. Già a partire dalle ore 17.30 nelle giornate di sabato e domenica, in via Bompietro, sarà possibile informarsi sul ricorso al Tar e effettuare una donazione per la causa che vede coinvolte migliaia di cittadini che vivono nella periferia est della Capitale.

“Abbiamo il diritto di respirare” avevano commentato i comitati e le associazioni all’avvio del ricorso al Tar. Una battaglia che – seppur difficile – ha iniziato a dare dei risultati. Nelle scorse settimane, infatti, la determinazione e la caparbietà degli attivisti ha reso possibile l’installazione di una centralina Arpa di monitoraggio dell’aria nelle vicinanze del Tmb – Trattamento meccanico biologico – di Rocca Cencia.