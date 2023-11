Stazione Colle Mattia, riparte l'iter per il nuovo parcheggio

Se ne parla da circa 20 anni e, purtroppo per i pendolari, il percorso è ancora agli inizi. Parliamo del parcheggio di scambio della stazione di Colle Mattia, nel VI Municipio, importante nodo della linea FL6 e che serve, in particolare, i residenti di Montecompatri. Negli ultimi dieci anni, poi, si sono sprecati annunci e promesse. La realtà restituisce uno scalo utilizzato da migliaia di persone che, però, non hanno un parcheggio dove lasciare l’automobile.

Una storia di annunci

I disagi e le carenze della stazione sono noti da decenni. Scarsa illuminazione, problemi quando piove e, soprattutto, l’assenza di un parcheggio in grado di soddisfare la domanda dell'utenza. A febbraio 2014 era stato sottoscritto un accordo per trasferire la responsabilità di coordinamento dagli uffici mobilità e parcheggi al dipartimento programmazione e attuazione urbanistica di Roma, al fine di velocizzare l’iter amministrativo. Una missione, evidentemente, fallita perché nessun cantiere è mai stato aperto. Arriviamo, quindi, a febbraio 2019 quando il VI Municipio approva una risoluzione per dare una spinta ad un progetto che risale, addirittura, al 2008. Qualcosa, sembra muoversi tanto che ad ottobre dello stesso anno l’allora assessore all’urbanistica, Luca Montuori, annunciava il nuovo progetto di rigenrazione urbana della stazione. Un’idea bellissima, rimasta solo su carta.

Problemi e contenziosi

Al netto delle lungaggini della politica, sul sito c’è un problema che, di recente, sembra sia stato risolto. Per poter espropriare i terreni per la realizzazione di un’opera occorre, infatti, che almeno il 75% dell’area interessata dai lavori sia “cedibile”. Nel corso degli anni, invece, i proprietari dei pezzi di terreno dove dovrebbe sorgere il parcheggio non avevano trovato un accordo, fermandosi al 72% dei comparti. Ora questo problema è stato risolto e si può cominciare veramente a progettare.

I proprietari delle aree utili alla realizzazione del parcheggio hanno, finalmente, trovato un accordo, superando così il 75% delle aree cedibili, soglia minima utile per poter procedere all’acquisizione dei terreni da parte di Città Metropolitana, l’ex provincia di Roma.

Nuovo incontro

Nella giornata di ieri, martedì 7 novembre, si è tenuto un incontro al quale hanno partecipato il consigliere capitolino Dario Nanni, la consigliere delegata al patrimonio di Città Metropolitana di Roma Cpaitale Cristina Michetelli, rappresentanti dell’assessorato all’urbanistica di Roma, tecnici del dipartimento urbanistica ed i colleghi dell'ex provincia. Una cosa, adesso, è certa: è possibile espropriare i circa 5 mila metri quadri di terreno per realizzare il parcheggio da 380 posti.

Tra le altre buone notizie, c’è che ci sono ancora i circa 3 milioni di euro che erano stanziati nel 2020 e che lì sono rimasti. Soldi che, probabilmente, potrebbero non essere utilizzati per il parcheggio. Come spiega a RomaToday Dario Nanni, “è difficile che la Conferenza dei servizi possa far passare una cosa del genere. Il vero problema, infatti, riguarda i collegamenti al nuovo parcheggio. Serve prima progettare un accesso allo stallo di sosta perché, altrimenti, sarebbe inutilizzabile”. Ecco allora l’idea. Spostare i soldi già stanziati per un'opera prioritaria senza la quale non si puo far nulla, ovvero un ponte d'accesso al parcheggio. Quest'ultimo, invece, verrebbe finanziato con gli oneri concessori (un milione e 700 mila euro) ed altri fondi dell’Area Metropolitana. “L’unica cosa certa è che i cittadini della zona devono avere questo parcheggio – aggiunge Nanni – stiamo riprendendo in mano il progetto che presenta, occorre ammetterlo, molte criticità”.