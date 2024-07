Incendio a Colle del Sole, chiesto il sequestro della discarica abusiva

Potrebbe essere la volta buona per sanare una ferita che squarcia un territorio che di problemi ne ha fin troppi. A Colle del Sole, la sera dell’11 luglio, si è scatenato uno dei tanti incendi che hanno devastato Roma est nelle ultime settimane. Un rogo nato all’interno dell’ex cantiere dell’asse viario della Modolo Borutta, una delle tante incompiute di Roma. Da anni i residenti chiedono che quell’area, divenuta una discarica a cielo aperto all’interno della quale si conferisce di tutto, venga messa in sicurezza. Per questo, il VI Municipio ha chiesto che l’ex cantiere venga sequestrato e, poi, bonificato.

Incendio a Colle del Sole

Plastica, copertoni, vecchie casseforti. È andato a fuoco di tutto nel rogo della scorsa settimana. Una volta spente le fiamme, durate fino alla mattina del 12 luglio, quello che si presentava di fronte ai cittadini, all’altezza di via Borutta, era un paesaggio lunare costellato da rifiuti bruciati e anneriti. Un disastro annunciato visto che l’ex deposito della Modolo Borutta è utilizzato dagli sversatori abusivi per smaltire rifiuti. Così, nella giornata di giovedì 17 luglio, il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, e la polizia locale del gruppo Spe, hanno effettuato un sopralluogo nella discarica. “L’incendio, come era prevedibile, ha generato roghi tossici” spiega Franco. Una situazione ormai talmente sfuggita di mano che domani, venerdì 19 luglio, verrà affrontata in commissione lavori pubblici in Campidoglio.

La discarica di Colle del Sole

L’obiettivo dell’audizione è stabilire le competenze del cantiere e, di conseguenza, chi dovrà intervenire (e pagare) la bonifica. Vista la situazione, ai residenti quasi non importa più se verrà realizzata la Modolo Borutta, asse viario i cui lavori sono iniziati nel 2009 salvo poi fermarsi nel 2014. L’area di cantiere sarebbe sotto la responsabilità del dipartimento Simu, cosa che verrà accertata proprio in commissione. Una volta stabilito di chi siano le competenze si potrà procedere alla bonifica dei luoghi e, soprattutto, metterli in sicurezza. Serve, infatti, trovare un modo per far si che non sia più possibile sversare rifiuti in maniera incontrollata e pericolosa, specialmente per la salute dei residenti.

“L' incendio divampato l’11 luglio, come prevedibile, riguarda anche le numerose discariche abusive presenti – spiega Franco - per questo motivo stiamo procedendo con la richiesta di sequestro dell'area per la successiva bonifica. Fino a quando non verrà ripristinata la sicurezza di quell'area non ci fermeremo. I quartieri e i cittadini del Municipio Roma VI delle Torri – conclude - meritano rispetto”.