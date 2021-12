Ancora un’auto vandalizzata e bruciata. I residenti chiedono sicurezza

È successo di nuovo. I residenti di via Puccinelli hanno trovato ancora un’auto prima vandalizzata e poi bruciata lungo la strada. “E’ la seconda volta in pochi mesi” hanno spiegato al nostro giornale e dal consorzio Selvotta Casilina, nel quartiere Borghesiana, risuona incessante la richiesta di sicurezza.

Un amaro risveglio per gli abitanti del consorzio che già in passato hanno assistito a uno scenario simile: auto prima vandalizzate e poi bruciate lasciate per giorni in strada. Non solo in via Puccinelli ma anche nei pressi del vicino parco di via Lentini. “Questa strada è una spina nel fianco per noi che viviamo qui – hanno raccontato al nostro giornale – Abbiamo combattuto contro lo sversamento di rifiuti, ci siamo presi cura dei luoghi comuni e adesso chiediamo sicurezza e sorveglianza. Basta essere terra di nessuno”. Nei pressi di via Puccinelli anche numerosi autodemolitori.

Abbiamo raggiunto il presidente del Sesto Municipio, Nicola Franco, per capire quali azioni potranno essere attuate per contrastare questi fenomeni: “Stiamo lavorando per acquisire al patrimonio via Puccinelli – attualmente privata – così da poter intervenire. Nei giorni scorsi ho chiesto contezza del numero di telecamere sul nostro territorio e quante ancora sono disponibili. Stiamo facendo il possibile anche oltre le nostre competenze” ha commentato il minisindaco.