Borghesiana: sversamento di rifiuti nella strada buia e senza marciapiedi

Un divano rosso che funge da base di appoggio per altri rifiuti. Tutt’intorno sacchi neri e pannelli di legno, ma anche scarti alimentari e altri ingombranti, forni e lavatrici. Un tappeto di spazzatura, nella strada senza marciapiedi e con l’illuminazione che funziona a intermittenza: siamo in via Borutta, a Borghesiana, periferia est del sesto municipio. Da queste strade arriva l’ennesimo grido d’aiuto dei residenti, ormai stanchi di convivere con il degrado. “Abbiamo scritto al sindaco” ha detto Francesco Caruso, abitante del quartiere e membro del comitato.

In quartiere vige il sistema di raccolta ‘porta a porta’ dei rifiuti, eppure gli abitanti di Borghesiana e nello specifico della zona che collega il quartiere a Colle del Sole, sono costretti a convivere con cumuli di rifiuti. “E’ uno spettacolo indegno – ha spiegato Caruso – A cui assistiamo tutti i giorni, soprattutto di mattina mentre accompagniamo i nostri figli alla fermata dello scuolabus”.

Stanchi ed esasperati, i residenti del quartiere che già convivono con i cantieri ormai eterni dell’asse Modolo-Borutta e con il disagio che ne consegue, hanno scritto al sindaco: “Chiediamo di provvedere quanto prima a risolvere in maniera definitiva questa situazione e soprattutto di installare telecamere di sorveglianza come deterrente” ha concluso Caruso.