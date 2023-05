Nuova rete idrica e fognaria a Finocchio

Novità importanti per i residenti del quadrante Finocchio di Roma grazie ad Acea Ato2 che è pronta a realizzare una nuova condotta idrica e fognaria.

I lavori interesseranno Via del Casale del Finocchio (da Via Monterosso Almo a Via Boccadifalco); Via Casale del Finocchio; Via Boccadifalco e Via Fontana Candida (da Via del Corvio a Via Boccadifalco).

Chi presenterà domanda di allaccio idrico alla nuova condotta entro il 23 luglio 2023 avrà un iter preferenziale per la realizzazione dei lavori per la presenza dei cantieri. Diverso il discorso per gli interessati alla realizzazione di una nuova condotta fognaria. Loro dovranno scaricare dal sito www.gruppo.acea.it il modulo richiesta visure quote e poi quello richiesta preventivo fognario. Anche in questo caso le richieste che perverranno entro il 23 luglio 2023 seguiranno un iter preferenziale.