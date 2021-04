Borghesiana: una raccolta fondi per mettere in sicurezza il parco

L'iniziativa promossa da un gruppo di residenti per l'area verde di via Novara di Sicilia

"I giochi sono rotti e sono diventati pericolosi per i nostri bambini, pertanto, vogliamo sistemarli". A parlare è Valentina S., una residente del quartiere Borghesiana e come lei, altri abitanti della zona, vogliono ridare lustro al parco giochi per bambini. Per questa ragione hanno avviato una raccolta fondi, nonstante il momento storico.

Non è la prima volta che i residenti si prendono cura del proprio quartiere. Lo hanno fatto già in passato quando hanno dedicato del tempo alla pulizia delle strade e hanno raccolto generi alimentari per le famiglie più bisognose. "Sappiamo che questo è un momento particolarmente delicato da un punto di vista economico - ha aggiunto Valentina - Ma chiediamo un contributo minimo perché i bambini possano giocare in sicurezza sulle giostrine".

Il bussolotto per la raccolta fondi è a disposizione presso un negozio di ferramenta del quartiere - via di Vermicino,192 - che si occuperà anche di fornire materiali utili alla sistemazione. Una volta chiusa la raccolta fondi si procederà con l'elenco delle priorità: "La nostra intenzione è anche creare e allestire uno spazio dedicato invece ai ragazzi più grandi che non hanno altri posti dove incontrarsi" ha aggiunto Valentina. La raccolta fondi continuerà per i prossimi quaranta giorni.