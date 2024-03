Monte Compatri e Municipio VI, incontro col prefetto per chiedere un presidio fisso nella stazione di Pantano

L’ultimo fatto di cronaca aveva scosso un’area che, di problemi, ne ha già diversi. Il 14enne Alexandru Ivanu era stato ucciso, lo scorso 13 gennaio, a colpi di pistola nel parcheggio della metro C a Pantano, nel Comune di Monte Compatri, al confine col Comune di Roma e in particolare col Municipio Vi delle Torri. Lì, nei pressi della stazione, si ritrovano anche molte comitive di città limitrofe, in una zona troppo spesso terra di nessuno. Così, il sindaco di Monte Compatri, Francesco Ferri, e il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, sabato 9 marzo hanno avuto un incontro in Prefettura insieme al questore di Roma, Carmine Belfiore, il comandante provinciale dei carabinieri di Roma e il comandante del gruppo carabinieri Frascati, Alberto Raucci.

Presidio nella stazione Pantano

Franco e Ferri hanno avanzato l’idea di prevedere, in vista del Giubileo 2025, l’attivazione di un presidio delle forze dell’ordine all’interno di un locale presente proprio all’interno della stazione della metro C. Un’idea che, da quanto apprendere RomaToday, è stata accolta positivamente e sulla quale c’è l’impegno a lavorare per capire come realizzarla.

Sopralluogo

Dopo l’incontro, il gruppo si è spostato anche lungo i capolinea della metro Finocchio e Borghesiana per studiare nuove iniziative da mettere in atto per il versante Prenestino-Collatino. Non solo. Alla presenza del comando generale dell’Arma dei carabinieri si è discusso anche su come migliorare la sicurezza dell’area vasta che interessa il territorio di Monte Compatri, Laghetto, Pantano, l’area di confine con Roma e tutte le strade provinciali che intersecano i comuni limitrofi, in particolare via Casilina, via Prenestina e via dell’Acqua Felice.

Presidio mobile

Nuovi commissariati, allo stato attuale, sono difficili da realizzare. Così, dall’incontro è emersa la possibilità di istituire delle “stazioni mobili”, ovvero furgoni attrezzati per acquisire le denunce “sul posto”, oltre che per controllare zone particolarmente a rischio. Un intervento che sarà possibile anche grazie all’arrivo, sempre per l’apertura della Porta Santa, di nuovi militari sui territori. Questa sarebbe una novità importante soprattutto per chi abita nel VI municipio che, ad oggi, per fare una denuncia deve recarsi o a Setteville, nel Comune di Guidonia, oppure nel piccolo borgo di San Vittorino.

Videosorveglianza

Il sindaco di Monte Compatri ha ribadito anche la necessità “di finanziare un sistema di videosorveglianza di ultima generazione collegata alla banca dati del ministero dell’Interno – ha scritto in una nota - e di effettuare controlli preventivi sulle attività commerciali presenti in zona con iniziative congiunte importanti per dare prova che le istituzioni tutte concorrono, ognuna per la loro parte, alla sicurezza dei cittadini. Già nelle prossime settimane si avrà un riscontro concreto dei temi affrontati nei colloqui che proseguiranno anche nei prossimi mesi. Indipendentemente dall’appartenenza politica è importante coniugare le aspettative di una comunità che vuole ricevere risposte concrete dalle istituzioni, così come ci siamo impegnati a fare sin dal primo giorno”.

“Parlare di sicurezza è un tema complesso e solo attraverso la presenza sul territorio si riesce a mettere in atto azioni concrete – ha detto il minisindaco Nicola Franco - ringrazio il prefetto Lamberto Giannini per l' ennesima dimostrazione di vicinanza a questo territorio e ai vertici dell'Arma dei carabinieri per la disponibilità e la prontezza di risposte”.