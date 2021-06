Finocchio: perdita d'acqua in strada da mesi, i cittadini chiedono interventi

Nessuna soluzione definitiva è stata ancora adottata per sanare la perdita d'acqua presente su via Casilina da mesi. Siamo a Finocchio, periferia est di Roma, sul territorio del sesto municipio dove da tempo i cittadini chiedono interventi definitivi a più ampio raggio che riguardino, in primis, la riduzione del passaggio di mezzi pesanti che percorrono la strada consolare per arrivare agli stabilimenti Ama di Rocca Cencia.

Ai disagi già noti, come l'assenza di marciapiedi in alcuni punti del quartiere, per gli abitanti di Finocchio si aggiungono nuove problematiche e le conseguenze annesse. Tra gli ultimi episodi, l'apertura di una voragine (poi chiusa) su via Fontana Candida, non distante dalla perdita d'acqua denunciata da tempo.

"Un anno e mezzo fa abbiamo incontrato il presidente del VI municipio e l’assessore ai lavori pubblici per illustrare le molte criticità riguardanti il quartiere, dalla sicurezza al traffico e all'inquinamento e ai danni al pavimento stradale già in condizioni precarie e ancora aspettiamo interventi - ha commentato Flavio Mancini, attivista del quartiere che insieme al presidente del comitato Queffe, Claudio Santoni - Ma tra i disagi principali c'è via Fontana Candida, ad altissimo scorrimento con manto stradale deformato e assenza di segnaletica orizzontale che diventa pericolosa per i pedoni e invalidante per le attività commerciali".