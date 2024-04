Borghesiana, Papa Francesco nella parrocchia del quartiere per parlare con bambini e bambine

È entrato dando il “cinque” ai bambini. Una giornata storica per Borghesiana, nel VI Municipio. Giovedì 11 aprile, la chiesa San Giovanni Maria Vianney ha accolto Papa Francesco per l’inaugurazione della “Scuola di preghiera” con i bimbi che si preparano alla Prima comunione per l’Anno della preghiera in vista del Giubileo 2025. Il Santo Padre, arrivato in uno dei quartieri più difficili della Capitale, si è intrattenuto per circa un’ora con i bambini, mettendo in scena un “acceso” botta a risposta sui temi della vita e della morte, dell'importanza del pregare e di dire sempre grazie anche nei "momenti bui".

La giornata

Come riporta Vatican News, il servizio informativo ufficiale della Santa Sede, nella parrocchia c’erano circa 200 bambini iscritti al catechismo e che attendevano l’arrivo di Papa Francesco, giunto a destinazione, a bordo di una Fiat 500 L bianca, intorno alle 16 del pomeriggio.

Papa Francesco, racconta Vatican News, dopo aver salutato il parroco don Marco Gandolfo e monsignor Rino Fisichella, pro prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e organizzatore dell’incontro, si è concesso ai saluti delle bambine e dei bambini presenti alle quali, per circa un’ora, ha fatto da catechista.

Gli argomenti

Si è parlato degli affetti, della famiglia, degli amici, della vita e della morte. Tantissime le domande dei piccoli presenti che non si sono lasciati intimorire dalla presenza del Pontefice, anzi. “Dite grazie per ogni cosa” ha sottolineato più volte Bergoglio. Poi, bisogna tenere a mente le parole “permesso” e scusa”. “Una persona che non dice mai scusa è buona? È difficile dire scusa, a volte viene vergogna e orgoglio. Ma è importante quando uno scivola dire scusa. Tre parole: grazie, permesso, scusa”.

Momento toccante quando Alice, bimba di dieci anni costretta sulla sedia a rotelle, ha chiesto al Papa come può ringraziare il Signore nella malattia. “Bisogna farlo anche nei momenti bui, perché il Signore ci concede la pazienza e la forza di tollerare il dolore” ha replicato Papa Francesco, anche lui presentatosi all’incontro su una sedia a rotelle.

L’uscita

Il bagno di folla per il Papa è continuato anche all’uscita, con centinaia di abitanti del quartiere accorsi per salutarlo. Il Pontefice ha più volte fatto fermare la propria auto per accarezzare bambini, distribuire rosasi e, in generale, proferire una parola per tutti.