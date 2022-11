Metro C, un grosso roditore filmato davanti ai tornelli

Un grosso roditore davanti ai tornelli della metro. E’ questo il video che dalla mattinata del 31 ottobre sta facendo il giro del web.

Non è uno scherzetto che si possa attribuire alla giornata dell’avvistamento. L’animale è stato ripreso in un momento in cui la stazione metropolitana, che sul web viene accreditata essere quella di Borghesiana, appariva completamente deserta. Nulla a che vedere con Halloween quindi. Anche se, la segnalazione, arriva in concomitanza con la data dedicata alla festività di origine nord americana.

Anche l’animale che è stato ripreso dalla telecamera proviene dal nord America. Con tutta probabilità si tratta infatti di una nutria, il grosso roditore che da alcuni decenni è presente anche nel nostro paese e che popola le aree dove sono presenti dei corsi d’acqua. Conferme sulla natura della specie avvistata alla fermata della Metro C arrivano anche dall’esperto di animali Andrea Lunerti.

“Le nutrie, a meno che non siano infastidite e costrette, non hanno comportamenti aggressivi. Nonostante sia una specie considerata invasiva – ha spiegato l’esperto – non esistono particolari provvedimenti che ne impediscono il recupero e la restituzione nell’ambiente naturale” che in questo caso potrebbe essere rappresentato dal Tevere. “Questo esemplare inoltre – ha fatto notare lo zoologo – non deambula correttamente, potrebbe essere stato investito”. E di sicuro, anche se bravo a scavare gallerie, in una fermata metropolitana non si trova nel suo contesto più congeniale. Resta da comprendere come sia potuta arrivarci. Un piccolo mistero che, nella giornata del 31 ottobre, merita di essere consegnato alla cronaca.