Lucia ha compiuto 106 anni: l'omaggio a 'Nonna piccola'

Nonna Lucia ha compiuto 106 anni, è la persona più anziana del VI municipio. Nei giorni scorsi anche il minisindaco Nicola Franco ha voluto omaggiare ‘nonna piccola’ - così come amano chiamarla I suoi nipoti - con un fascio di fiori e una targa: “Sarebbe troppo difficile raccontare l'energia e la dolcezza che questa piccola grande donna trasmette. Segno del grande amore che la famiglia le riserva” ha commentato a margine della visita il presidente del Municipio.

Lucia D’Amico in Di Virgilio è nata il 7 gennaio del 1916. Originaria di Alfedena è arrivata a Roma intorno agli anni ‘50 in compagnia di suo marito Sirio. Lui lavorava come selciatore alle cade del laghetto. Quando nel 1988 è venuto a mancare, Lucia ha continuato a prendersi cura della sua famiglia nella borgata Finocchio. Lucia e Sirio hanno avuto 3 figli, due maschi e una femmina, 5 nipoti e 7 pronipoti. “Mia nonna si dedica alla famiglia da sempre – ha commentato al nostro giornale sua nipote Silvia – ancora oggi prepara le verdure lesse per tutti noi, rammenda i calzini e prepara ravioli”. Vive in una palazzina con altri parenti e tutti si prendono cura di ‘nonna piccola’, “La chiamiamo affettuosamente così” ha aggiunto sua nipote.

Il segreto della sua longevità è mangiar sano e non avere vizi. prende ancora il caffè e la sua pietanza preferita è il maritozzo con la panna. “Quest’anno, causa Covid non abbiamo potuto organizzare una grande festa come fatto per I 100 anni ma abbiamo pranzato insieme a lei, a casa sua – ha concluso Silvia - Siamo stati molto felici di aver ricevuto la targa dal presidente del Municipio”. “Possa trascorrere questo giorno e tutti quelli che verranno in modo sereno e spensierato sempre circondata dall’affetto dei tuoi cari” si legge sulla targa donata dal Municipio. A nonna Lucia I nostri più cari auguri.