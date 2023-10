I lavori durano più del previsto, slitta l'apertura di due asili nido nel VI municipio

I lavori andranno per lunghe e così i piccoli utenti del nido “Collina Verde”, di via Capaci 37 a Finocchio, dovranno aspettare ancora prima di entrare nella loro scuola. Bambine e bambini, quindi, saranno dirottati presso altre strutture, almeno fino a quando i cantieri non saranno ultimati. La comunicazione, giunta alle famiglie, è arrivata tramite il sito ufficiale del VI Municipio delle Torri.

Trasferimenti

In attesa che la situazione torni alla normalità, i “vecchi iscritti” continueranno a frequentare la struttura della scuola dell’infanzia “Il Girotondo”, in via Motta Camastra 155. I nuovi iscritti, invece, a partire dal 3 ottobre, saranno accolti in parte presso “Il Girotondo” ed in parte presso la struttura “Micronido Mondolandia”, di via della Tenuta di Torrenova 134. Questi spostamenti si sono resi necessari dopo gli ultimi aggiornamenti sullo stato dei lavori effettuati dalla direzione tecnica municipale.

Rimozione dell’amianto

Il nido di “Collina Verde”, così come “Il Bruco”, sono ancora oggi interessati da lavori per la rimozione dell’amianto. Un’operazione da un milione e 800 mila euro totali che riguarda decine di plessi scolastici del VI municipio. L’appalto per la rimozione dell’amianto per le scuole era stato previsto nel 2021. Andato in gara, il lavoro è stato aggiudicato all’impresa Segi S.pa. il 17 aprile 2023. La firma del contratto è arrivata il 19 maggio con l’obbligo, per l’assegnatario, di completare alcune opere durante il periodo di chiusura dell’attività didattica.

I tempi dei lavori

Si pensava, quindi, che entro la fine dell’estate tutte le scuole potessero essere pronte ad accogliere bambini e bambine. I lavori, però, si sono rivelati più difficili del previsto. Così, il nido “Collina Verde” potrà aprire le sue porte a partire, probabilmente, da metà novembre. Per quanto concerne, invece, “il Bruco”, bisognerà attendere almeno la fine di ottobre.