Nell’ex centro anziani una scuola per i giovani che vogliono imparare un mestiere

Un centro per imparare a diventare falegnami, idraulici o meccanici. Dopo anni di attesa, è stata scelta una destinazione per l’ex centro anziani di via Massa Silani, nel quartiere Finocchio. Dopo un lungo abbandono i locali, ristrutturati nel 2020 ma mai assegnati, ospiteranno la “Cittadella di Arti e Mestieri”. È quanto ha stabilito una direttiva di giunta del VI Municipio e, a breve, si preparerà un bando pubblico per affidare la cura e la gestione di questo spazio importante.

La storia dell’ex centro anziani

Lo spazio nasce, negli anni ’60, come una scuola. Col passare degli anni, poi, è diventato la sede del centro anziani “Emilio Pierini” zona ma, nel 2014, i “nonni” del centro vengono trasferiti da via Massa Silani ai locali che si trovano sulla Collina della Pace, locale sequestrato alla banda della Magliana e poi preso in carico dal VI Municipio. La giunta 5 Stelle, nel 2020, decide però di rispostare il centro anziani nei vecchi locali di via Massa Silani. Decisione contro la quale gli anziani presentano, con successo, un ricorso al Tar del Lazio.

A quel punto rimane il problema in merito all’utilizzo degli spazi di via Massa Silani. Le ipotesi sul tavolo sono state diverse, dallo spazio polifunzionale al centro di aggregazione giovanile fino all’asilo nido. Nel frattempo, l’edificio è stato ristrutturato, sempre nel 2020, con un inveseimtno di 80 mila euro. Lo spazio sarebbe dovuto andare a bando per la gestione ma la pandemia ha bloccato tutto con il risultato che l’edificio, ad oggi, è ancora vuoto.

Abbandono scolastico

Il Municipio VI delle Torri è, purtroppo, il municipio romano con il più alto tasso di abbandono scolastico e il minor numero di laureati, nonostante la presenza sul territorio dell’Università di Tor Vergata. “Un patrimonio sociale fatto di gioventù ogni anno viene così disperso nella peggiore delle ipotesi ritrovandosi a stretto contatto con la criminalità organizzata che infestano i nostri quartieri – affermano in una nota, il presidente Franco e l’assessora alle politiche giovanili, Flavia Cerquoni - la “Cittadella delle Arti e dei Mestieri” è la risposta per dare a questi ragazzi una strada diversa, seria e responsabile”.

“Le vecchie arti, le tradizioni di cui l’Italia tutta è fiera, le maestranze artigiane possono essere la giusta direzione per quei ragazzi che, per un motivo o per un altro, non continuano con gli studi – continua la nota - in questo modo, loro potranno imparare il mestiere del falegname, dell’idraulico, dell’elettricista e gli altri lavori manuali di cui c’è sempre più richiesta, e iniziare subito a fare esperienza nel mondo lavorativo per poi, chissà, aprirsi loro stessi la propria attività artigianale o d’impresa”.