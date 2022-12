Buona la prima. Al mercatino di hobbistica anche la distribuzione (gratuita) di libri

Una distribuzione gratuita di libri per incentivare tutti alla lettura. È questa l’iniziativa promossa dalla commissione commercio del Municipio Roma VI delle Torri, nell’ambito della prima edizione del mercatino di hobbistica che si è svolto nella mattina di domenica in largo Monreale, a Borghesiana. “Un sogno che si avvera, ci auguriamo di poter replicare l’iniziativa negli altri quartieri del Municipio, con cadenza mensile” ha detto Vanda Raco, la presidente della commissione commercio.

L’idea del primo mercatino di hobbistica è nata dalla collaborazione della commissione con il comitato di quartiere Borghesiana con lo scopo di risollevare il commercio locale. Diciotto stand sono stati collocati in piazza, ognuno di essi ha esposto manufatti artigianali, dai lavori a uncinetto, ai ferri, al decoupage, fino all’oggettistica e alle idee regalo. In largo Monreale non è mancato il tocco natalizio con travestimenti da elfi e Babbo Natale. Durante l’iniziativa, i consiglieri municipali e i membri della commissione commercio, hanno distribuiti libri.

“Il sogno della commissione commercio è portare i libri anche nei mercati del Municipio – ha spiegato Gianfranco Gasparutto, consigliere del Pd e vice presidente della commissione commercio di viale Cambellotti – a Borghesiana è stato un debutto”. Ha aggiunto: “Per noi è importante promuovere la lettura e invogliare i cittadini ad acquistare i libri nelle poche librerie aperte del territorio”. Per incentivare la lettura, inoltre, nei prossimi giorni – presso la parrocchia del vicino quartiere Torre Maura – si svolgeranno tre incontri “Aggiungi un libro a tavola, anzi tre”.