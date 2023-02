Mamma Federica dal ministro Tajani: "Riportiamo a casa mia figlia Hager"

La speranza di mamma Federica di riabbracciare la piccola Hager diventa inizia a diventare più concreta. La donna, lunedì mattina, è stata ricevuta dal ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani. A promuovere l’incontro Andrea La Fortuna (FI), vice presidente del Municipio Roma VI delle Torri e assessore alla sicurezza. “Non mi aspettavo tanta disponibilità e voglia concreta di aiutarmi. Spero arrivino notizie positive quanto prima” ha detto a Roma Today Federica Federici.

La bambina portata in Libia dal padre

Era il marzo del 2022 quando Mohamed ha portato in Libia Hager, la bambina di cinque anni avuta dal matrimonio con Federica. Da allora, mamma e figlia hanno avuto contatti solo telefonici e sempre più sporadici, fino a diventare nulli dal 9 ottobre scorso. Nel frattempo, Federica ha chiesto e ottenuto l’annullamento del matrimonio e l’affidamento esclusivo della bambina. Ma di lei e del suo papà non si ha più traccia. Nelle ultime settimane, la famiglia di Hager, le istituzioni, la società civile e le associazioni, hanno iniziato a organizzare appuntamenti per sensibilizzare la politica sulla vicenda.

Lo scorso 29 gennaio, in occasione del quinto compleanno della bambina, la giovane donna ha organizzato una festa in largo Monreale, a Borghesiana, il quartiere di Roma est in cui vive, per far conoscere a tutti la loro storia. Nei giorni successivi è stata ospitata nell’aula consigliare e ha raccontato – visibilmente commossa – il dolore che prova una madre a non poter abbracciare sua figlia. Intanto, Mohamed, a Tripoli, ha chiesto l’annullamento del matrimonio e l’affidamento esclusivo di Hager e il 21 febbraio ci sarà l’udienza ma Federica non ha il visto e non potrà partire.

L’incontro con il ministro degli Affari esteri

Nella mattina di lunedì, mamma Federica è stata ricevuta dal ministro per gli Affari esteri Antonio Tajani, accompagnata dal vice presidente del Municipio VI, Andrea La Fortuna: “Non appena ho conosciuto questa storia, mi sono attivato per aiutare la giovane mamma del nostro territorio perché penso che fare politica sia anche andare oltre i propri compiti – ha spiegato La Fortuna – il ministro ci ha assicurato tutto il sostegno possibile e si è già attivato presso le autorità e il ministro libico affinché mamma e figlia possano abbracciarsi di nuovo e questa storia abbia un lieto fine”. Già nel pomeriggio di lunedì, la donna ha ricevuto notizie dalla Farnesina: “Mi ha telefonato il ministro in persona. Sono rimasta piacevolmente colpita” ha concluso. All’appuntamento anche Luisa Regimenti, europarlamentare e presidente della rete europea delle donne.