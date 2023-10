Finocchio, tempi rispettati per le nuove fogne ma mancano le richieste di allaccio

Sembra incredibile ma i lavori stanno rispettando le tempistiche. Succede anche questo a Roma, la città dei cantieri eterni. Siamo a Finocchio, nel quadrante di “Fontana rotta”, nel VI Municipio. Qui, sei mesi fa, sono cominciati i lavori per la realizzazione delle reti idrica e fognaria visto che vivono, in questa zona, 350 famiglie senza acqua potabile e costrette ancora a fare affidamento sulle fosse biologiche. Ad un anno dalla fine prevista dei cantieri il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha voluto incontrare i residenti per fare il punto sulla situazione.

I lavori a Fontana rotta

I cantieri per la realizzazione della rete idrica a fognaria sono iniziati a marzo 2023. Lavori attesi da anni e che permetteranno ai residenti di “abbandonare” il Medioevo e di poter vivere una vita normale. Il progetto è diviso in tre blocchi e, attualmente, si sta completando la prima parte delle opere previste. Nello specifico, la rete fognaria in corso di realizzazione avrà tre sbocchi: in parte nella fognatura esistente di via Fontana Candida che recapita al depuratore "Roma Est", in parte sulla rete esistente su via del Ponte di Pantano e in parte sulla fognatura esistente di via Fontana Rotta che recapitano al depuratore "Finocchio". I lavori, per un costo complessivo di 3,5 milioni di euro, sono realizzati da Acea, coordinati dal dipartimento lavori pubblici del Campidoglio, e si concluderanno a dicembre del 2024.

L’incontro con i cittadini

Lunedì 9 ottobre l’amministrazione capitolina ha voluto incontrare i residenti del quartiere Finocchio per illustrare l’avanzamento dei lavori nel quadrante ‘Fontana rotta’. Erano presenti il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessore Ornella Segnalini, la presidente dell'assemblea Svetlana Celli e il presidente commissione lavori pubblici Antonio Stampete. Per il Municipio VI c’erano il presidente Nicola Franco e il vice presidente del Consiglio municipale Flavio Mancini.

"Tengo molto a sottolineare l’importanza di interventi come questo, che rispecchiano una visione della città all’insegna dell’inclusione e della lotta alle diseguaglianze - ha dichiarato durante l’incontro il Sindaco Gualtieri - i lavori di cui presentiamo l’avanzamento erano attesi da anni da 350 famiglie che fino ad oggi sono state obbligate a servirsi di acqua in bottiglia e fosse biologiche. Una condizione inaccettabile per una grande capitale. Prevediamo un investimento complessivo di 2 milioni di euro per il completamento della rete fognaria dell’area e 1,5 milioni di euro per la rete idrica, di cui disponiamo un ampliamento di oltre 1,5 chilometri. Al termine dei lavori, questo quadrante della città acquisirà finalmente la dignità che merita, e i cittadini disporranno di abitazioni degne di questo nome e di maggior valore".

Poche le richieste di allaccio

Probabilmente i residenti non hanno ancora realizzato quanto sta effettivamente accadendo in questo quadrante della periferia est della Capitale. Infatti, delle circa 350 famiglie interessate, solo 10 hanno fatto richiesta di allaccio ad Acea. L’azienda, infatti ha messo in campo una procedura dedicata di acquisizione delle richieste di allaccio degli abitanti per contrarre le tempistiche di attivazione una volta completati i lavori. "È importante – ha sottolineato Gualtieri - che ciascun nucleo familiare interessato sia consapevole dell’esistenza di questa nuova procedura".

“Non basta dare il via ma crediamo sia importante monitorare l’andamento dei lavori – ha scritto, in una nota, il vice presidente del consiglio municipale Flavio Mancini - un impegno che porteremo a termine a vantaggio di un quadrante che attende da troppi anni opere primarie che oltre a dare servizi essenziali sono anche a tutela dell’ambiente che ci circonda”.