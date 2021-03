Borghesiana: nonna Iolanda compie 100 anni

Nonna Iolanda ha compiuto 100 anni, una vita dedita alla famiglia tra lavoro e faccende domestiche. Un pezzo di storia del quartiere Borghesiana, un punto di riferimento per tanti abitanti che hanno voluto festeggiarla inviando fasci di fiori per l’intera giornata. A farle gli auguri, nel giorno del suo compleanno, anche la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha mandato una pergamena a nonna Iolanda.

Iolanda Pompei è nata il 17 marzo di 100 fa a Campoleone. Ha vissuto per alcuni anni ad Arcinazzo e poi è giunta a Roma, a Borghesiana. Ha iniziato a lavorare nei campi molto presto: “Aveva solo sette anni” ha spiegato a Roma Today Massimiliano, uno dei suoi quattro nipoti. Nel 1939 ha sposato suo marito Giacomo, venuto a mancare poi nel 1999. Quando Giacomo è partito per la guerra, arruolato nel reparto cavalleria dell’esercito, lei ha continuato a lavorare con tutti i disagi legati al periodo bellico. “All’epoca aveva un solo vestito che andava bene per ogni stagione e quando si deteriorava veniva rattoppato – ha continuato Massimiliano - E’ rimasta orfana molto presto e ha fatto i conti con la guerra: durante il fascismo aveva un bollino per prendere l’olio, un altro per il pane e poi c’era il baratto”.

Iolanda non ha mai smesso di fare sacrifici per costruire una grande famiglia. Insieme a Giacomo ha avuto due figli maschi e quattro nipoti. È anche bisnonna di tre bambini, l’ultima ha solo sedici mesi. “Si occupa ancora lei della casa – ha raccontato ancora Massimiliano – Rassetta il letto, svolge le faccende domestiche e prepara ancora la pasta a mano e i dolci, soprattutto – ha aggiunto – Non porta gli occhiali”.

La famiglia di Iolanda avrebbe voluto organizzare una festa in grande stile per i 100 anni della nonna ma le normative anti-covid lo hanno impedito. “Abbiamo trascorso una giornata in famiglia, regalandole emozioni e affetto. Le vogliamo bene, è una donna buona che ha fatto la storia di questo quartiere” ha concluso Massimiliano. A lei e alla sua famiglia, gli auguri della nostra redazione.