Oltre 50 famiglie senza fogne. L'obiettivo del Comune: realizzare l’opera entro l’anno

“L’obiettivo è riuscire a completare l’opera entro l’anno e dare finalmente una risposta concreta ai cittadini”. A parlare è Svetlana Celli, presidente del consiglio comunale, a margine della commissione lavori pubblici che si è svolta nella mattina di mercoledì: al centro dell’interesse i disagi che decine di famiglie vivono a Fontana Rotta. Hanno partecipato all’incontro, tra gli altri anche l’assessora Ornella Segnalini e Nicola Franco, presidente del Sesto.

Siamo nel quartiere Finocchio, periferia est di Roma – Municipio VI. Oltre 50 famiglie che vivono tra le vie Fosso di Val Pignola e Santa Venerina, non dispongono di impianti fognari e idrici. Da anni chiedono interventi al Comune, anche attraverso petizioni e sopralluoghi ma ad oggi nulla di concreto. Nei giorni scorsi, dalle pagine del nostro giornale, i cittadini commentavano: “Neanche nel Medioevo si viveva in queste condizioni”, sottolineando l’impossibilità, per gli anziani soprattutto, di approvvigionarsi di acqua potabile. Non solo: in molte strada manca anche l’illuminazione.

“Vogliamo arrivare in tempi brevi a risolvere un problema che si trascina da diversi anni e che impedisce a tante famiglie di usufruire di importanti servizi primari” ha puntualizzato Celli specificando il prosieguo dell’iter amministrativo e la volontà di consegnare l’opera entro l’anno.

Alla commissione anche Flavio Mancini, consigliere municipale di viale Cambellotti (Pd): “La volontà da parte di tutti, maggioranza e opposizione, è chiara. Risolvere le problematiche in periferia non può essere solo uno spot da campagna elettorale bisogna agire”. I lavori per la realizzazione degli impianti verranno realizzati dal dipartimento, intanto il Comune si occuperà della conferenza dei servizi.