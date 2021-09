Municipio VI: rimossa l’unica fontanella del quartiere, perdita d’acqua in strada

All’incrocio tra via Gionata e via Scaletta Zanaclea. Serviva migliaia di persone

La perdita d’acqua è stata riparata ma della fontanella nessuna traccia eppure è l’unica fonte di acqua potabile dell’intera zona, in uno spazio tra Borghesiana e Finocchio dove non ci sono neppure le fogne. Siamo all’incrocio tra via Gionata e via Scaletta Zanaclea, nelle adiacenze della più nota via di Vermicino: qui vivono migliaia di persone che da giorni cercano di capire cosa stia succedendo.

“La fontanella è stata rimossa, da quel momento una copiosa perdita di acqua in strada durata giorni, infine, la perdita è stata riparata ma non sappiamo dove sia stata spostata la fontanella e con quale criterio sia stata tolta” ha spiegato ai nostri taccuini Enzo Rossi, presidente del toponimo 8.9 di Finocchio. “È un’assurdità” ha tuonato Fabrizio Compagnone, candidato presidente del centrosinistra al Municipio VI per le prossime elezioni amministrative.

“Parliamo di una zona già priva di acqua potabile, di fogne, come si può agire in questa maniera senza neppure dare un preavviso agli abitanti o una comunicazione ufficiale. I residenti di zona ci hanno chiesto una mano e stiamo facendo l’impossibile per venirne a capo” ha concluso. Da Acea hanno fatto sapere che la rimozione della fontanella è stata dettata dalla necessità di fare interventi sui chiusini, pertanto sarà riposizionata al termine degli interventi.