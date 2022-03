A Finocchio oltre 50 famiglie senza fogne e acqua

“Non abbiamo luce, non abbiamo acqua e non abbiamo fogne. Sono servizi essenziali che aspettiamo da decenni ma fino ad ora ancora nessun intervento”. Siamo a Finocchio, in una zona del quartiere denominata ‘Fontana rotta’, tra le vie Fosso di Val Pignola e Santa Venerina: qui oltre 50 famiglie vivono utilizzando l’acqua in bottiglia anche per lavarsi e le fosse biologiche.

“Insieme a Svetlana Celli – presidente del consiglio comunale - abbiamo iniziato un percorso con Acea oltre un anno fa, la società consegnerà il progetto al Dipartimento che provvederà a realizzarlo” ha commentato Flavio Mancini, consigliere Pd in viale Cambellotti. Per Nicola Franco, minisindaco al Sesto: “A breve partiranno i lavori”. Ma in zona però ancora non si è visto nessuno.

Vincenzo è un abitante di Fontana rotta da un decennio, qualche tempo fa – stufo di non avere servizi – ha iniziato a raccogliere la documentazione relativa alle case recandosi presso le varie abitazioni. “Ho consegnato tutto in Municipio e ho chiesto che venisse avviato l’iter per il progetto ma non si è mosso nulla – ha spiegato ai nostri taccuini – e fa rabbia pensare soprattutto che alcune case sono posizionate a soli 50 metri dal collettore fognario ma nessuno si attiva per creare l’allaccio. Ho partecipato a numerosi riunioni con Celli e Mancini anche in Acea per comprendere lo stato delle cose”.

Per gli abitanti è impensabile che un anziano, magari senza auto, si faccia carico di una cassa d’acqua e la trasporti con i mezzi pubblici. “Le nostre case sono tutte condonate” ha fatto eco Maurizio, altro abitante di zona. Non solo, le strade sono per lo più sterrate e manca l’illuminazione. “Nemmeno durante il medioevo si viveva in queste condizioni” hanno concluso gli abitanti che ad oggi non hanno ancora ricevuto nessuna visita o sopralluogo da parte di Acea.