Nuova vita per il centro commerciale abbandonato di Fontana Candida

Recuperare un centro commerciale abbandonato da decenni trasformandolo in un centro commerciale. La direzione regionale ambiente del Lazio ha dato il via libera alla Bricofer Group S.p.A. per “riattivare una struttura” commerciale a Fontana Candida, nel VI municipio, tra via Casilina e piazza Van Gogh. Si tratta di uno stabile di quasi 5 mila metri quadrati che, nel giro di cinque anni, verrà completamente ristrutturato e riaperto con all’interno negozi di ogni tipo.

Abbandono e degrado

Il progetto ha lo scopo di recuperare una struttura edilizia ormai da molto tempo in stato di abbandono, realizzata negli anni ‘80 all’interno del piano di zona 25 denominato “Fontana Candida”, uno dei primi PEEP che comprendeva, oltre alla parte residenziale, anche un nucleo terziario a ridosso della via Casilina. Dopo il fallimento della ditta prprietaria dell’immobile, si sono susseguite occupazioni abusive delle attività, con un conseguente stato di degrado diffuso all’interno e all’esterno della struttura.

Il progetto

Visto che si tratta del recupero di una struttura edilizia già esistente, non c’è stato bisogno di sottoporre il progetto alla valutazione di impatto ambientale. È prevista, infatti, la realizzazione di uffici commerciali sviluppati sui quattro livelli già esistenti, oltre alle infrastrutture tecnologiche, servizi e pertinenze comuni.

Un mega supermercato

Al piano terreno sarà prevista l’attivazione di un mega supermercato, per il quale è stato già individuato l’operatore commerciale finale, la cui attività di vendita principale riguarderà prevalentemente i generi alimentari e solo in maniera secondaria il settore non alimentare. Questo locale sarà grande quasi 3 mila e 700 metri quadrati. I servizi per i dipendenti sono previsti in parte al piano terra (ufficio e wc disabili) e in parte sul primo piano.

Al piano primo ci sarà un negozio d’abbigliamento per il quale, però, manca ancora l’operatore commerciale. Il locale, grande 424 metri quadrati. Ai locali posti al piano secondo e terzo, si legge nel progetto, “saranno attivati solamente quei servizi individuati tra le attività artigiane, di intrattenimento, cultura e svago, sportive, servizi pubblici, studi medici e professionali e attività di intermediazione”.

Parcheggi

Sono previsti 290 stalli per le automobili, 8 parcheggi per disabili ed altrettanti per le mamme in gravidanza. Spazio anche alle auto elettriche, con la realizzazione di sei colonnine per la ricarica. Ci sarà anche un parcheggio sotterraneo, con latri 97 posti auto, 40 per uso privato e 57 per uso pubblico. Infine, altri 164 parcheggi, di cui 80 pubblici, sono previsti al primo paino al quale si accede tramite una rampa, per un totale di 427 stalli di sosta.

Colata di cemento

Da capire come reagiranno gli abitanti del quartiere a questo nuovo progetto. La zona di Roma Est, in particolare Fontana Candida, è interessata da progetti che prevedono un’enorme colata di cemento, come raccontato da Dossier su RomaToday. Sono 24, infatti, le palazzine previste nella “valle della morte”, la zona compresa tra i quartieri Fontana Candida e Borghesiana. Cantieri che spaventano i residenti, preoccupati dall’impatto sociale ed ambientale che queste nuove strutture potrebbe avere sul territorio.