Finocchio: voragine al centro strada, i residenti chiedono sicurezza

Da settimane la buca al centro della strada preoccupava i residenti di Finocchio, a seguito dei temporali però le dimensioni del dissesto sono aumentate e la rete messa a protezione non è più sicura. Emanuele Licopodio (Lega): “Basta rinvii, è tempo di pensare a risolvere i problemi dei cittadini”.

La buca che nelle scorse settimane si era aperta in via Roccaforte del greco “E’ un ostacolo alla circolazione – hanno spiegato alcune residenti della strada – Perché è posizionata proprio al centro della via e così diventa difficile anche mantenere una tenuta sicura quando nello stesso punto si incontrano due macchine”. Non solo, la rete arancione che la delimitava è crollata e anche questa adesso invade le due corsie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“E’ necessario un intervento urgente per garantire la sicurezza degli automobilisti che non possono mettere a rischio la loro incolumità – ha aggiunto Licopodio – Quello che fa più rabbia è sapere che la buca è presente da tempo ma nessuno è intervenuto. Ho allertato l’ufficio tecnico del Municipio e mi auguro intervenga subito”.