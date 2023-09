Lampioni spenti e guida selvaggia. A Finocchio la via Casilina è sempre più pericolosa

La morte del piccolo Mohammed, il tredicenne ucciso da un’auto che sfrecciava a folle velocità sulla via Casilina tra il 16 e il 17 settembre, ha riacceso i riflettori sui problemi di sicurezza relativi alle strade che servono la borgata Finocchio. Vie dissestate, vecchie e, soprattutto, poco illuminate. Da anni, ormai, i cittadini lamentano i pericoli dovuti all’alta velocità delle vetture che transitano da quelle parti, specialmente nelle ore notturne. Una situazione resa ancora più complicata da una mancanza quasi totale di illuminazione.

Via Casilina pericolosa

Ogni giorno, e chi vive in zona lo sa bene, si verificano ingorghi specialmente in due punti. Uno è all’incrocio tra via Casilina e Rocca Cencia, l’altro con via di Borghesiana. Gli automobilisti, dopo minuti fermi in attesa di poter continuare la loro circolazione, cercano di sfrecciare sulla strada il più velocemente possibile ogni qual volta vedono uno “spiraglio”. Non si contano, poi, le infrazioni per cercare di evitare il traffico, con macchine che passano tra le corsie alimentando, semmai ce ne fosse stato bisogno, gli ingorghi.

Lampioni spenti

Di notte, poi, è tutto più pericoloso. Sua via Casilina, ma anche su via di Borghesiana ed altre arterie di “grande viabilità”, i lampioni sono accesi a “macchia di leopardo”. Per una luce accesa se ne trova subito una spenta, con il risultato che le strade, già pericolose, diventano delle vere e proprie trappole per i pedoni. La situazione non cambia dove ci sono le strisce per gli attraversamenti pedonali, molti dei quali utilizzati per raggiungere le fermate della Metro C lungo via Casilina: Finocchio, Pantano Borghese, Bolognetta Borghesiana. Proprio fuori da quest’ultima, nel 2019, una donna è morta dopo essere stata investita da un pirata della strada.

Tante segnalazioni

Contattato da RomaToday, il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, ha detto di aver “segnalato più volte questa situazione, sia ad Areti che al dipartimento Simu di Roma Capitale, essendo strade di “grande viabilità”. Non so se Areti abbia delle difficoltà in tal senso. Ci sono alcune zone che sono pericolose, come ad esempio via di Borghesiana”. Un problema che riguarda, a quanto pare, molte zone della periferia est della Capitale.

Infatti, in occasione del blitz dei carabinieri avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 21 settembre, Franco ha detto di aver “preteso la presenza di tecnici Areti. Abbiamo chiesto di accendere tutti i lampioni non solo per agevolare il lavoro delle forze dell’ordine ma anche per vedere, in loco, quali sono le luci funzionanti e quali no”.

Come detto, è impensabile installare su via Casilina degli attraversamenti rialzati che rallenterebbero ulteriormente il traffico. Cosa fare allora? “Bisognerebbe migliorare la sicurezza di queste strade a 360° - riprende Franco – si può pensare di installare dei lampeggianti, rilevatori di velocità. Non è facile ma non si può pensare di lasciare le cose in questo modo”.

Vie secondarie

Un’altra via potrebbe essere quella di potenziare le strade che corrono parallelamente a via Casilina. Un esempio, è la recente approvazione del prolungamento di via Mezzoiuso fino a via Seculiana, a Borghesiana, per alleggerire, in quel settore, il traffico sulla via principale.