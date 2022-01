Finocchio: l’ex centro anziani ancora chiuso, a due anni dai lavori

Sarà un lavoro di commissione a decidere le sorti dell’ex centro anziani di via Massa Silani, nel quartiere Finocchio. L’immobile è stato ristrutturato agli inizi del 2020 e nonostante sia nuovo di zecca è ancora chiuso, in un territorio – quello del Municipio VI - con una grave carenza di spazi aggregativi. Intanto, oltre il Movimento Cinque Stelle che punta a far diventare la struttura un ‘centro di aggregazione giovanile’, e l’ipotesi di un asilo nido – non fattibile a causa delle dimensioni della struttura - non ci sono altre proposte sul tavolo.

L’immobile di via Massa Silani è stato per anni sede del centro anziani ‘Pierini Emilio’, fino a quando ai nonni di Finocchio, con la giunta Scipioni, è stato assegnato un altro spazio a Collina della Pace, ottenuto dopo un ricorso al TAR (qui tutta la storia). L’ex amministrazione M5s aveva provveduto a ristrutturare i locali di via Massa Silani spendendo un importo di circa 80mila euro. In una commissione politiche sociali del febbraio 2020 era stato deciso che la struttura diventasse un ‘cag’ – centro di aggregazione giovanile e che ci sarebbe stato un bando. L’arrivo della pandemia ha bloccato di fatto le procedure e l’ex centro anziani è ancora chiuso (e ristrutturato).

Nonostante siano trascorsi due anni dalla ristrutturazione, tuttavia, in viale Cambellotti non c’è ancora un’idea su cosa l’ex centro anziani dovrà diventare. In vista della commissione patrimonio che affronterà il tema, abbiamo raggiunto i consiglieri dei vari partiti. Per il Pd, la soluzione è ascoltare i cittadini, le associazioni e comitati e valutare con loro il modo migliore per utilizzare quello spazio. Anche per la Lega si deciderà in commissione, seppure l’idea di una ‘casa delle associazioni’ aleggia tra i leghisti. Ipotesi di approfondire anche per il gruppo Fratelli d’Italia. Per il M5s la destinazione dovrebbe continuare ad essere il centro di aggregazione giovanile.