Finocchio, bonificata (finalmente) la stazione Bolognetta della metro C

La segnalazione era arrivata ad ottobre ma la situazione era critica già da prima. Siamo alla stazione Bolognetta, scalo della metro C a Finocchio. Un nostro lettore aveva raccontato che a causa di un cumulo di rifiuti, presenti ormai da un anno, fosse diventato impossibile utilizzare il passaggio pedonale che porta alla stazione e che corre parallelo a via Salaparuta.

Grandi e piccoli elettrodomestici, buste di plastica, lattina di birra e scarti di qualsiasi tipo. La situazione, ormai, era diventata emergenziale anche a livello sanitario. Nel corso dei mesi sono state fatte dai pendolari e cittadini decine e decine di segnalazioni ad Ama e Atac ma solo di recente la zona è stata ripulita

Bonifica della stazione

Giovedì 9 novembre una squadra di operatori Roma è intervenuta presso la stazione, rimuovendo anni e anni di spazzatura che si era accumulata. Tra l’altro, parte dei rifiuti era anche stata data alle fiamme, rendendo il quadro complessivo ancora più desolante.

“Continuiamo a combattere quotidianamente la nostra battaglia contro il degrado e l’inciviltà – ha scritto il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, in una nota – non è possibile una cosa simile, non è giusto ridurre in questa maniera luoghi di passaggio dove transitano anche alunni per andare a scuola” ha sottolineato mostrando le foto della spazzatura”. Nella nota con la quale Franco ha ringraziato l’Ama e, in particolare, il dirigente Rosi, è stato annunciato, per il 2024, l’arrivo di telecamere di videosorveglianza in tutta la stazione.