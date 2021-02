Finocchio: la strada è pericolosa, i residenti chiedono le strisce pedonali

“Questa strada è pericolosa, serve l’installazione di un attraversamento pedonale”. A lanciare l’allarme è il comitato Periferie Roma Est che, nei giorni scorsi, ne ha protocollato richiesta presso gli uffici municipali di viale Cambellotti. Siamo in via Fontana Candida, nel quartiere Finocchio, periferia est del sesto municipio, dove da tempo, anche i genitori, chiedono la messa in sicurezza della strada.

Lungo via Fontana Candida, nei pressi del civico 60, non esistono attraversamenti pedonali. Le strisce, nell’esatto punto in cui anche lo scuolabus ha fermata, non sono mai state disegnate e i disagi per i bambini che frequentano la vicina scuola media ‘Domenico Savio’ sono notevoli. “Chiediamo un sopralluogo tecnico – ha spiegato Flavio Mancini, comitato Periferie Roma est – affinché vengano apposte le indicazioni della segnaletica orizzontale e verticale, con una cartellonistica che indichi la presenza degli studenti”.

La strada, che funge anche da collegamento tra il quartiere e l’accesso autostradale del raccordo Roma-Napoli, è “Una pista da corsa - hanno spiegato alcuni residenti del quartiere Finocchio – Le automobili che transitano lungo la via, percorrono il tratto a velocità molto sostenuta”. Per questa ragione: “In passato è stato chiesto anche di installare autovelox ma non abbiamo mai avuto riscontro” hanno concluso gli abitanti.